Worldcoin implementa nuevo sistema de protección de datos biométricos y desactiva mecanismo anterior

Worldcoin, firma presente en 160 países y con más de 10 millones de personas registradas que paga criptomonedas a cambio de dejarse escanear el iris, ha sido cuestionada por diversos expertos alrededor del mundo porque no informa en qué usarán los datos biométricos de los usuarios ni cómo los protegerá. Incluso, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió su operación en ese país.

En este contexto, Worldcoin Foundation -brazo administrativo del proyecto Worldcoin- dio a conocer este miércoles a nivel global su nuevo sistema de protección de datos personales y biométricos de los usuarios y eliminó en mayo pasado la tecnología que utilizaba a esta ese entonces, con lo que espera hacer frente a las críticas.

En detalle, la fundación anunció el lanzamiento y apertura del código del sistema de computación segura multiparte (SMPC, en inglés) -que quedará disponible en un repositorio de Github para que cualquier organización lo utilice- el que tiene por objetivo establecer un nuevo estándar de protección de datos, incluidos los biométricos.

Detrás de la iniciativa está Tools for Humanity Corporation -empresa ligada a Sam Altman, uno de los fundadores de OpenAI creadora de ChatGPT- la que informa que Worldcoin es un proyecto de código abierto y una “red de identidad digital, (World ID)”, pero también financiera “y cuando las leyes lo permiten, una moneda digital (WLD)”.

Worldcoin Foundation, en tanto, es la organización -sin fines de lucro- que administra y posee las patentes de la tecnología Orb -dispositivos de verificación para escanear el iris-, y es la encargada de registrar los datos de sus usuarios y de emitir los tokens o criptomonedas.

El jefe de protocolo de Worldcoin Foundation, Remco Bloemen, explicó a DF, que este nuevo sistema lo implementaron “hace cuatro semanas” y que consiste en un protocolo criptográfico que permite segmentar un dato secreto -en este caso el código de iris de los usuarios- en distintas partes. Así, al compartirse los datos no puede ser revelado el dato original por ninguna de las fuentes.

“La computación segura multiparte es un término técnico, pero básicamente es una forma de dividir un secreto, es decir, alguna pieza de información que deseas proteger -en este caso el código del iris de los usuarios-, y poder almacenarlo en múltiples ubicaciones”, dijo Bloemen.

El recientemente lanzado SMPC viene a reemplazar el sistema de verificación de unicidad que era el utilizado para proteger los códigos de los iris escaneados con Orbs.

Después de migrar los códigos de iris al SMPC, se eliminó "de forma segura" el sistema de comprobación de exclusividad anterior, incluidos los códigos de iris antiguos. Así, el nuevo mecanismo permitió eliminar estos últimos al cifrarlos permanentemente en partes (SMPC) que por sí solas no pueden relacionarse con una persona identificada.

Para los datos personales asociados a la identidad digital para World ID (billetera digital) que no son biométricos, Worldcoin usa sistemas como Zero Knowledge Proof (prueba de conocimiento cero), que evita el conocimiento de la clave pública de un usuario por parte de terceros y resguarda que no se vinculen los datos biométricos o el código de iris de una persona con la billetera digital.

También, World ID usa un protocolo de verificación llamado Semaphore, que permite confirmar que los datos de la billetera digital en sí, no se pueden rastrear a la identidad de una persona ni a las verificaciones en otras aplicaciones.

El manejo de datos personales por parte de la organización ha despertado la preocupación de diferentes países. De hecho, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió su operación en ese país.

Cómo opera el nuevo sistema

Bloemen, quien lidera los desarrollos asociados a criptografía y blockchain en la organización, comentó que la implementación del sistema fue diseñada por Worldcoin Foundation junto con expertos de la empresa austriaca especializada en criptografía, Taceo, y de Tools for Humanity y comenzó a operar hace cuatro semanas.

Explicó que el mecanismo SMPC segmenta la información privada en diversas ubicaciones que forman un sistema “a prueba de fallos”.

“La clave aquí es el uso de algo llamado compartición de secretos, donde si almacenas la información en todas estas ubicaciones, ahora necesitarías recuperar toda esta información para recuperar el secreto original. En esencia, es poner la información en una caja fuerte digital que tiene múltiples combinaciones, y hay varias personas que solo conocen uno de los códigos de las combinaciones de esta caja”, dijo.

Según comunicó Worldcoin Foundation, después de entrar en producción en marzo con los códigos de iris existentes encriptados en partes secretas, el protocolo SMPC se ejecutó simultáneamente con el sistema anterior para verificar su fiabilidad. Afirmaron que, en mayo, el sistema antiguo fue desactivado y eliminado "de manera segura" y los códigos de los iris migrados al nuevo sistema.

Bloemen añadió que, si bien la información se almacena de forma segura en el sistema, se requiere “verificar que un nuevo registro no se haya registrado antes. Para eso se utilizan métodos criptográficos que te permiten hacer cálculos sobre resultados seguros y luego sólo revelar el resultado final, lo que significa que este usuario es único”.

En abril, Worldcoin anunció su nuevo sistema de blockchain llamado World Chain. Se trata de una plataforma de código abierto que priorizará a los usuarios humanos verificados separándolos de los bots por medio de blockspace -área virtual donde se ejecuta el código y los datos de una blockchain-, el que esperan lanzar finalizando este invierno.