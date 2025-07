Crédito tributario: una de las llaves que ve el empresariado del comercio de Santiago para mitigar mayor costo previsional

Por: C. León y C. Vergara

Con propuestas concretas relacionadas con empleo, seguridad e informalidad, crecimiento económico y sostenibilidad llegará la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) la tarde de este jueves a la celebración de su 106 aniversario. Una agenda que espera caer en terreno fértil, dado que el plato fuerte del evento será un conversatorio con los tres candidatos presidenciales que lideran las encuestas: Jeannette Jara (Unidad por Chile), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Evelyn Matthei (Chile Vamos).

En el primer eje, destacó la presidenta del gremio, María Teresa Vial, es clave enfatizar que la economía no funciona si no genera empleo formal y de calidad. “Tenemos que poner el foco ahí, porque no podemos invisibilizar a esas personas que no es que tengan un mal trabajo, no lo tienen; y eso nos tiene que movilizar a todos”.

De acuerdo al diagnóstico de la CCS, los cambios regulatorios recientes en materia laboral –reducción de la jornada laboral y salario mínimo, por ejemplo- están provocando efectos no deseados en el mercado del trabajo, desviando al empleo de su trayectoria de largo plazo e impidiendo que la tasa de desocupación retorne a niveles del 7% e inferiores.

Y aunque reconoció que los propósitos son loables -incluso los compartimos, dijo Vial- “lamentablemente todas ellas en conjunto han generado un costo adicional al empleo de un 20%”.

No se trata de percepciones, aseguró la representante gremial, sino que son cifras: “Estamos entregando más derechos a los trabajadores y estamos solucionando problemas que teníamos; pero por el otro lado de la balanza, tenemos 6 millones que no están entrando al mercado del trabajo”.

En opinión de Vial, la situación, lejos de mejorar, parece anticipar nuevos deterioros, con la próxima entrada en vigencia de las cotizaciones previsionales de cargo del empleador y a la espera de los resultados de la tramitación de más 20 proyectos laborales que encarecen aún más la contratación.

De acuerdo a la presidenta de la CCS, “la prioridad inmediata es racionalizar la agenda regulatoria del mercado laboral, evitando introducir mayores costos que el empleo y el sector productivo no serán capaces de asimilar”.

Las medidas

Vial adelantó que la CCS está próxima a iniciar el trabajo de un grupo especializado que contribuirá a delinear una agenda laboral país “de equilibrio, actual, moderna y pro-empleo, cuyas recomendaciones compartiremos y gestionaremos de manera permanente desde el sector privado ante el poder ejecutivo y legislativo”.

En segundo lugar, el gremio propone la implementación de un tratamiento de crédito fiscal al gasto en cotizaciones previsionales adicionales que deberán financiar las empresas en el marco de la reforma de pensiones.

Dicho crédito sería equivalente al 50% del gasto en cotizaciones, destinado a reducir el costo directo que deberán soportar los empleadores en el marco de la reforma laboral.

“Es decir, los siete puntos adicionales de cotización con cargo al empleador una vez completada la reforma, que corresponden a gastos necesarios para generar la renta, podrán deducirse, en un 50%, de los impuestos a pagar por la empresa”, explicó.

De esta forma, “se reduce el costo neto de contratación para la empresa, así como el impacto negativo en el empleo y en las remuneraciones. También se obtiene un incremento de los fondos previsionales, al haber un mayor número de personas con empleo formal”.

Sobre la viabilidad de la propuesta, la dirigenta indicó que “uno de sus grandes beneficios es que no requiere de compensación fiscal, ya que la reducción impositiva de primera categoría prácticamente se equipara con los mayores ingresos del tributo de segunda categoría”.

Adicionalmente, posibilitaría una mayor recaudación de impuestos en los trabajadores de altos ingresos, así como un aumento de ingresos impositivos provenientes de empresas que, debido a la medida, lograrían hacer viable su modelo de negocios.

A ello se suma la menor necesidad de recursos fiscales para financiar prestaciones sociales a personas que no aporten a la previsión social.

Adicionalmente, el gremio solicitará favorecer la formalización e incorporar los gastos en inteligencia artificial a la Ley I+D; y anunció, además, el lanzamiento de un sistema que permitirá a los trabajadores ocasionales ahorrar para su vejez y la creación del modelo chileno de autorregulación para empresas IA.