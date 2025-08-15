Cumbre entre Trump y Putin en Alaska concluye sin acuerdo sobre fin de la guerra en Ucrania

La cumbre bilateral que se extendió por casi tres horas contó con la participación de delegaciones de alto nivel de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, concluyeron su primera reunión presencial en Anchorage, Alaska, hasta donde llegaron con la finalidad encontrar acuerdos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Después de dos horas y media de reunión, a las 18:30 horas de Chile, el Kremlin difundió un comunicado para anunciar que “las negociaciones con la delegación estadounidense en ´formato reducido´ han concluido”. Tras ello, el enviado especial ruso Kirill Dmitriev señaló en la televisión estatal rusa que las conversaciones en Alaska estuvieron “notablemente” bien.

En tanto, Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, dijo a la televisión estatal que la atmósfera era "generalmente positiva", pero que "aún no había avances" en el restablecimiento de los lazos bilaterales entre ambos países.

Tras varios minutos de tensión y expectación mundial, finalmente a eso de las 19 horas ambos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa en la cual Putin indicó que los acuerdos de hoy permitirán avanzar, dejando de inmediato en evidencia que por ahora no habrá alto al fuego.

“Tengo todas las razones para pensar que si seguimos en esta senda, llegaremos pronto al fin del conflicto en Ucrania”, indicó Putin.

Tras el líder ruso, Trump tomó la palabra, pero en contraste con Putin señaló que “no hay acuerdo hasta que haya acuerdo”, dejando claro que regresa a Washington sin nada concreto, sino solo con las intenciones de seguir conversando.

Trump también señaló que tras la conferencia llamaría a la OTAN y al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, para transmitirles lo que pasó en la reunión. Agregó que hay muchos puntos de convergencia, pero que también hay algunos puntos muy importantes que quedan pendientes.



“En cuanto a lo más productivo vamos a evitar la muerte de miles de personas y el Presidente Putin está tan interesado como yo en esto y probablemente volveremos a vernos muy pronto”, indicó Trump, quedando abierta la alternativa que el próximo encuentro se lleve a cabo en Moscú.

La cita

El encuentro entre Trump y Putin comenzó poco antes de las 11:30 am, hora local. Ambos líderes han estado flanqueados por aviones de combate estacionados en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

Tras el posado de ambos mandatarios, se trasladaron a la reunión a puerta cerrada bajo el lema Persiguiendo la Paz, acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel.

La reunión de Trump con Putin incluyó a dos asesores de cada líder. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, acompañaron a Trump. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que Putin estuvo acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el asesor de política exterior, Yuri Ushakov.

Tensa espera

Mientras se mantenían ambos líderes a puertas cerradas negociando, la Fuerza Aérea de Ucrania reportó varios ataques rusos contra el país. Los ataques rusos tienen como objetivo el este de Ucrania, según publicó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram.

Trump señaló el viernes que existía la "posibilidad" de que Estados Unidos se uniera a Europa para ofrecer garantías de seguridad a Kiev y antes de la cumbre en Alaska, indicó creer que Putin quería llegar a un acuerdo, pero reconoció que aún existían varios obstáculos para lograrlo.

De hecho, cuando aún estaba a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense señaló: “No sé si va a ser hoy, pero no voy a estar feliz si no es hoy”.

Si bien el Presidente estadounidense se mostró abierto a abordar materias económicas con la finalidad de llegar a un entendimiento, dejó claro que "para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor". Es decir, alcanzar un acuerdo válido para Moscú y Kiev que lleve a un alto el fuego y un escenario de garantía de paz duradera en Ucrania.