Santander estrena fondo de renta comercial y adquiere 49% de empresa inmobiliaria ligada a Ronald Hirsch
Su cartera se compone de 13 activos valorados en $ 133 mil millones. Es el primer vehículo de la firma dedicado al segmento.
Uno de los más recientes fondos de inversión inmobiliarios de renta comercial -y el inaugural de su gestora en el segmento- ya se estrenó en el mercado.
El vehículo “Santander Renta Comercial” de Santander Asset Management, la administradora del grupo español en Chile, anunció al mercado esta semana la compra de su primer activo, una relevante participación en un holding inmobiliario local. Se trata de la primera incursión de la firma en las inversiones inmobiliarias del sector comercial.
El lunes, el fondo informó a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que adquirió el 49% de la filial de activos comerciales de Grupo Punta Blanca, desarrollador y administrador de bienes raíces que también se desempeña en los segmentos residenciales y de oficinas.
De esta manera, el principal activo en cartera del vehículo serán 9.546 acciones de la sociedad Inversiones Punta Blanca SpA, que agrupa los strip centers, power centers y locales stand alone del holding.
En tanto, la filial seguirá controlada por los dueños del grupo, Inversiones FHF, ligada a la familia Hirsch Frederic y de la que su principal accionista es el empresario Ronald Hirsch.
La cartera
Según detalló Santander Asset Management en su hecho esencial, Inversiones Punta Blanca “es propietaria del 100% de las acciones de Inmobiliaria Pajaritos Dos SpA e Inmobiliaria Talagante Uno SpA, y a través de estas filiales es dueña de un portafolio de activos inmobiliarios comerciales ubicados en diversas comunas de Chile, incluyendo propiedades en Ñuñoa, Recoleta, Maipú, Arica, Curicó, La Cruz, Ovalle, Quillota, San Bernardo y Talagante”.
En tanto, la sociedad anotó ganancias por $ 407 millones al cierre del tercer trimestre, con activos por $ 133 mil millones.
Según detallaron en su información financiera, su cartera se divide en cinco power center, con un total de 52.086 metros cuadrados útiles y un valor contable total de $ 104.998 millones; seis strip center, con que suman 10.855 m2 útiles por $ 23.237 millones; un stand alone, con un total de 2.784 m2 útiles por $ 3.552 millones, y una oficina, de 264 m2 útiles por $ 1.215 millones.
Dentro de sus principales activos se encuentran los centros comerciales City Point de Ñuñoa (en la foto), Maipú y Ovalle, entre otros.
El holding
El Grupo Punta Blanca inició sus operaciones en 2004 como una empresa de carácter familiar, bajo la conducción de su actual socio principal, Ronald Hirsch.
En sus primeros años, la compañía se enfocó en el desarrollo y venta de centros comerciales en distintas regiones del país. Sin embargo, al inicio de la década del 2010, el grupo se decantó en su estrategia por la mantención y administración de sus activos, con el objetivo de conformar una plataforma de gestión inmobiliaria.
En 2017, la firma amplió su giro hacia la renta residencial, ingresando al segmento multifamily.
