Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos

Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.

Con una serie de novedades en su negocio y marca comenzó el año Skip, startup que desarrolló una aplicación móvil y plataforma con agentes de inteligencia artificial (IA) para reembolsar gastos médicos en salud. Cambió su nombre -antes era conocida como Gokei- y hace unas semanas lanzó dos nuevas funcionalidades para sus usuarios.

Se trata de “Atiéndete ahora y paga después” en salud y Spot, una solución que permite al prestador ofrecer la rendición en la aplicación de Skip vía API (programa de interfaz de aplicaciones), es decir, reglas y herramientas que permiten que los programas se comuniquen entre sí).

Skip fue fundada en 2023 por los ingenieros Andrés Valdivia y Fernando Smith. Partieron con la idea de vender seguros complementarios de salud, pero mutaron a una app en la que los usuarios, tras registrar sus datos, pueden respaldar sus gastos médicos y ver el estado de avance de su rendición a las isapres y seguros. Además, pueden hacer todo el trámite a través de WhatsApp.

Valdivia, CEO de Skip, explicó que todo el proceso está apalancado por agentes de IA, por lo tanto, está automatizado. Una vez que los usuarios envían sus gastos por el chat, su tecnología los analiza e interpreta para luego rendirlos ante la isapre o seguro.

La startup fue acelerada por Platanus Ventures, que también invirtió en Skip en una ronda puente materializada en agosto de 2025, a la que también suscribieron los fundadores de Cornershop con su vehículo de capital de riesgo, Buenaonda.

Respecto de las nuevas funcionalidades, Valdivia explicó que Spot está enfocado en aquellos usuarios que no tienen acceso a soluciones establecidas en el mercado como la plataforma iMed, lo que genera “que algunos prestadores tengan fuga de pacientes”.

Mientras que el modelo de Atiéndete ahora y paga después se materializó con una alianza con la pasarela de pago de Venti Pay.

“Se trata de poder ofrecer al paciente pagar solo 30% de la prestación. Nosotros tomamos la boleta, la rendimos y le cobramos el 70% restante cuando reciba su reembolso de la isapre o el seguro, entonces básicamente es una especie como de copago virtual”, afirmó.

Según Valdivia, con esta nueva solución -que por ahora está operativa en Examedi y Saludtech- están creciendo un 50% en transacciones y montos a la semana, y adelantó que ya han tenido conversaciones con otros prestadores de salud para extender el servicio.

Expansión internacional

Este 2026, Skip también busca dar el salto internacional. Valdivia comentó que ven una oportunidad fuera de Chile en mercados donde también existe fricción entre el pago de prestaciones de salud y el proceso de reembolso.

Adelantó que México y Brasil hoy aparecen como los destinos para expandirse en el segundo semestre.

“Queremos hacer pequeños pilotos rápidos y una manera de llegar es a través de plataformas de integración de gastos médicos”.

En Skip solo trabajan tres personas, procesan más de 3 mil boletas mensuales, tienen unos 2 mil clientes y, a la fecha, por su plataforma se han rendido más de US$ 4 millones.

Para este año, proyectan crecer cuatro veces y llegar a los US$ 600 mil de facturación.