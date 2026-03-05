Renta4 concreta entrada en el mercado de fondos y debuta con instrumento de acciones chilenas

Invertirá guiado por la cartera recomendada de la intermediaria, que actualmente es encabezada por Latam y Banco de Chile.

La corredora de bolsa de capitales españoles Renta 4 inició su incursión en la industria de fondos de inversión local.

Durante la semana pasada, la intermediaria registró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) su primer vehículo en Chile, “Renta 4 Chile Acciones”, enfocado en emisores de la Bolsa de Santiago.

Si bien es administrado por la AGF FinAsset -adquirida por la británica ApexGroup en 2024-, “contratará los servicios externos de la sociedad Renta 4 Corredores de Bolsa S.A. para ejecutar e implementar la estrategia de inversión” del fondo, sostiene su reglamento interno.

El portafolio será gestionado por el equipo de estudios de la intermediaria y basado en su cartera recomendada. Dentro de sus restricciones internas asoma que tendrá un límite máximo de inversión por emisor y por grupo empresarial -y sus personas relacionadas- de un 30%.

“Decidimos que pasara de ser una cartera recomendada para nuestros clientes, a ser un fondo, para facilitarle un poco a los clientes seguirla y que no tengan que estar ellos pendientes de cuando hacer los cambios”, explicó a DF el gerente general de Renta4 en Chile, Arturo Frei.

Actualmente, la cartera moderada ampliada de Renta4 posee ocho acciones: Latam (35%), Banco de Chile (12,5%), Falabella, Mallplaza y Banco Santander (10% cada una), y Parque Arauco, Vapores y Embotelladora Andina, con 7,5% cada una.

Comité de inversiones

Para su operación, el fondo tendrá un comité de inversiones conformado por importantes ejecutivos de la corredora: Frei; el gerente de estrategia, Guillermo Araya; y por el jefe de mesa de renta variable y FX, Nicolás Díaz. "Como comité, vemos la estrategia de inversiones del fondo", explicó Frei.

En tanto, "la selección de acciones, principalmente por ratios y fundamentales, la hará Araya, y la que va a ejecutar (las operaciones de compra y venta) va a ser directamente la mesa de renta variable local" de la corredora, añadió el gerente general de la intermediaria.

“No parte desde cero, ni con un equipo nuevo o una estrategia nueva, esto es algo que ya llevamos diez años implementando, pero que pasa de ser una cartera a ser un fondo”, añadió.

Para los inversionistas, el fondo poseerá una serie única de inversión, con un mínimo de $ 1.000 para ingresar y una remuneración fija de hasta un 0,95% anual del patrimonio del fondo, IVA incluido.

El roadshow comenzará este mes, enfocado principalmente en sus actuales clientes del segmento retail y de banca privada. La siguiente etapa, adelantó Frei, será salir a buscar capital institucional, tanto de compañías de seguros como de bancas privadas externas.

Renta fija y comparador

Pero no son los únicos planes de Renta4 en la industria de fondos chilena y se encuentran afinando un nuevo vehículo y una herramienta para inversionistas.

“Vamos a empezar con este fondo de renta variable, pero pensamos que en el corto plazo vamos a lanzar también uno de renta fija”, adelantó Frei.

Según el CEO de la corredora, “tenemos una mesa renta fija que ha permeado muy bien el mundo institucional, con más de 60 contrapartes en Chile y otras más de 60 afuera, entonces ya tenemos un músculo desarrollado en esa clase de activos”.

En detalle, el fondo “va a invertir en en UF y en duraciones principalmente de entre tres y cinco años, que es donde vemos que hay la mayor oportunidad y necesidad de producto en el mercado”, afirmó Frei.

Paralelamente, preparan el lanzamiento de un comparador de los más de 400 fondos locales e internacionales que están disponibles a través de Renta4. “Mezcla en dos ejes, el retorno y la volatilidad, por lo que, en una misma clase de activos, puedes comparar diferentes fondos y ver cuál tuvo mejor relación rentabilidad-riesgo”, reveló.