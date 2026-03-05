Dólar se dispara más de $ 10 en línea con agresiva posición extranjera frente a la incertidumbre en Medio Oriente

Los no residentes compraron este martes unos US$ 1.780 millones de moneda extranjera a través de derivados, llevando la posición neta a cerca de US$ 7.900 millones contra el peso chileno. Ese día, el dólar llegó incluso a subir casi $ 40 en medio del pánico por la escalada de las hostilidades en la región.

El dólar volvía a subir con fuerza este jueves en Chile, pues a nivel global se están retomando las compras de dólares que en la víspera se habían revertido parcialmente. Los inversionistas se preguntan cuánto durará la guerra en Medio Oriente, que ya se extiende por seis días.

La paridad dólar-peso subía $ 11,2 a $ 909,1 -máximos de la sesión- a media mañana, según los datos de Bloomberg. Viene de cerrar a la baja este miércoles por una cierta distensión a nivel internacional, después de la frenética búsqueda de refugio en las primeras dos sesiones de la semana.

Prácticamente todas las divisas emergentes volvían a debilitarse, y el peso chileno, que se encuentra entre las más vulnerables al shock energético, mostraba el segundo peor desempeño, detrás del rand sudafricano.

¿Un largo camino?

El dollar index -que compara al dólar con una canasta de pares globales- repuntaba 0,2% a 99 puntos, en línea con nuevas alzas en las tasas soberanas de Estados Unidos, y en cuanto a las materias primas, el cobre Comex retrocedía 1,8% a US$ 5,8 por libra, mientras que el petróleo Brent avanzaba 2% a US$ 83 el barril.

"El dólar global ha seguido cotizando en mayores niveles, respaldado por el aumento de los riesgos geopolíticos en Medio Oriente. Sigue habiendo un alto nivel de incertidumbre sobre la posible duración del conflicto y la magnitud de la interrupción del suministro energético mundial", escribió el analista sénior de divisas de MUFG, Lee Hardman.

"Un conflicto prolongado aumentaría los riesgos a la baja para la economía mundial y el riesgo de una crisis inflacionaria más persistente. Nuestras previsiones de que la fortaleza del dólar será temporal se basan en la hipótesis de que el conflicto durará semanas en lugar de meses", postuló.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, hizo crecer las dudas en la tarde de este miércoles, al decir que las operaciones militares "podrían durar seis, ocho o tres semanas". El embajador de Israel ante la ONU también añadió que Irán sigue teniendo "una capacidad significativa" y que "aún queda un largo camino por recorrer".

Según el analista jefe de Admirals Latinoamérica, Felipe Sepúlveda, "la tensión aumentó luego de que un submarino estadounidense hundiera un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka, lo que incrementó el temor a una escalada mayor del conflicto y a su impacto sobre el crecimiento global y la inflación".

A propósito del peso, destacó el factor cobre, y el hecho de que en China -el principal consumidor del metal- "el gobierno fijó una meta de crecimiento más moderada entre 4,5% y 5%, en un contexto de presiones deflacionarias y mayores tensiones comerciales con EEUU".

Apuesta extranjera

Datos del Banco Central confirmaron esta mañana el rol que jugaron los inversionistas extranjeros en las significativas alzas del dólar el martes, cuando incluso llegó a subir casi $ 40 en medio del pánico por hostilidades que se ampliaban en el Golfo Pérsico.

Los no residentes compraron unos US$ 1.780 millones de moneda extranjera a través de derivados, llevando la posición neta a cerca de US$ 7.900 millones contra el peso chileno. Una variación negativa de esta magnitud en un día sólo se había visto anteriormente en febrero de 2022.

En general este registro incluye en su mayoría operaciones de forwards, pero también cross currency swaps asociados a coberturas de largo plazo por bonos emitidos por bancos locales en moneda extranjera.

Otras series del Central, que muestran específicamente forwards de dólar-peso y comienzan en 2008, muestran una variación de US$ 1.850 millones que no tiene ningún precedente, y que deja la posición neta cerca de su último peak. También muestran que, en el curso de marzo, el ajuste a favor del dólar se ha producido en todos los plazos.