Dólar abre a la baja cerca de $ 900 con mercados en busca de equilibrio tras frenéticas reacciones a la guerra en Medio Oriente

El dólar abrió a la baja este miércoles, mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán entra en una quinta jornada, pero un reporte de prensa contribuye a las esperanzas de que el conflicto termine más temprano que tarde.

La paridad dólar-peso caía $ 6,9 hasta los $ 899,6 en los primeros negocios, después de sufrir volatilidad extrema en la víspera, cerrando con un alza de $ 25, y casi $ 50 acumulados en cuatro sesiones consecutivas al alza.

El dollar index bajaba 0,3%, después de haber escalado 1,5% en los dos días anteriores; el cobre Comex subía 1,9%, tras caer 3,9% previamente esta semana; y el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 82 por barril, tras dispararse 12% desde que estalló la guerra. Las tasas largas estadounidenses seguían subiendo, pero marginalmente.

Según un reportaje del New York Times, agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán acudieron tras bambalinas a contactarse con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense el domingo, un día después de que comenzaran los ataques, aunque escépticos de que cualquiera de las dos partes estuviera lista para cerrar un acuerdo en ese momento.

Durante la tarde de este martes, posterior al cierre oficial de operaciones en el mercado chileno, Donald Trump anunció que Washington está dispuesto a prestar cobertura de seguros de riesgo político y escolta naval a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Esto hizo que se moderaran los avances del petróleo, aunque de forma modesta. El pasaje en la práctica ha seguido estando bloqueado, ya que el fuego cruzado en la región no les deja otra opción a los cargueros que tomar desvíos.

Trump afirmó que la capacidad militar de Irán se ha visto gravemente reducida. Irán atacó la base de Al Udeid en Qatar, mientras que, según informes, su nuevo ministro de Defensa fue asesinado. Israel atacó a los líderes iraníes en Teherán, y crecen las tensiones con Hezbolá. Los Emiratos Árabes Unidos están considerando una acción militar contra los ataques con misiles y drones de Irán.