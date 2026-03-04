Dólar abre a la baja cerca de $ 900 con mercados en busca de equilibrio tras frenéticas reacciones a la guerra en Medio Oriente
El dollar index bajaba 0,3%, después de haber escalado 1,5% en los dos días anteriores; el cobre Comex subía 1,9%, tras caer 3,9% previamente esta semana; y el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 82 por barril, tras dispararse 12% desde que estalló la guerra.
Noticias destacadas
El dólar abrió a la baja este miércoles, mientras la guerra entre Estados Unidos e Irán entra en una quinta jornada, pero un reporte de prensa contribuye a las esperanzas de que el conflicto termine más temprano que tarde.
La paridad dólar-peso caía $ 6,9 hasta los $ 899,6 en los primeros negocios, después de sufrir volatilidad extrema en la víspera, cerrando con un alza de $ 25, y casi $ 50 acumulados en cuatro sesiones consecutivas al alza.
El dollar index bajaba 0,3%, después de haber escalado 1,5% en los dos días anteriores; el cobre Comex subía 1,9%, tras caer 3,9% previamente esta semana; y el petróleo Brent se estabilizaba en US$ 82 por barril, tras dispararse 12% desde que estalló la guerra. Las tasas largas estadounidenses seguían subiendo, pero marginalmente.
Según un reportaje del New York Times, agentes del Ministerio de Inteligencia de Irán acudieron tras bambalinas a contactarse con la Agencia Central de Inteligencia estadounidense el domingo, un día después de que comenzaran los ataques, aunque escépticos de que cualquiera de las dos partes estuviera lista para cerrar un acuerdo en ese momento.
Durante la tarde de este martes, posterior al cierre oficial de operaciones en el mercado chileno, Donald Trump anunció que Washington está dispuesto a prestar cobertura de seguros de riesgo político y escolta naval a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz.
Esto hizo que se moderaran los avances del petróleo, aunque de forma modesta. El pasaje en la práctica ha seguido estando bloqueado, ya que el fuego cruzado en la región no les deja otra opción a los cargueros que tomar desvíos.
Trump afirmó que la capacidad militar de Irán se ha visto gravemente reducida. Irán atacó la base de Al Udeid en Qatar, mientras que, según informes, su nuevo ministro de Defensa fue asesinado. Israel atacó a los líderes iraníes en Teherán, y crecen las tensiones con Hezbolá. Los Emiratos Árabes Unidos están considerando una acción militar contra los ataques con misiles y drones de Irán.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete