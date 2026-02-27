Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas

El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).

La tasa de desocupación en Chile subió a un 8,3% durante el trimestre noviembre de 2025–enero de 2026, informó el viernes el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), en una variación que se ubicó sobre las expectativas de los analistas.

"La cifra registró un incremento de 0,3 pp. en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%)", informó el INE.

La variación también fue superior en la misma proporción al trimestre móvil inmediatamente anterior, es decir octubre-diciembre de 2025. El consenso de la estimación de los analistas consultados por Bloomberg apuntaba a una tasa de desocupación del 8,1% en el trimestre noviembre-enero.

Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, creciendo 0,3 pp. y 0,1 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo no presentó variación en 12 meses producto del incremento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y de la disminución de los inactivos habituales (-1,0%).

Baja desocupación en mujeres, sube la de los hombres

El INE explicó que la tasa de desocupación en las mujeres alcanzó 8,7%, decreciendo 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las ocupadas, mientras las desocupadas se contrajeron 3,3%, incididas únicamente por las cesantes (-4,8%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,4% y 48,7%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas por las inactivas habituales y las iniciadoras.

En los hombres, en cambio, la tasa de desocupación alcanzó un 8,0%, creciendo 0,8 pp. en un año, a raíz del alza de 0,9% de la fuerza de trabajo, y la nula variación presentada por los ocupados en el período. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 12,6%, incididos por los cesantes (10,4%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (32,3%). Por su parte, la tasa de participación se situó en 71,8%, y no presentó variación, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 66,1%, contrayéndose 0,6 pp. en el período. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 0,9%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos