Disminuye el salario solicitado por los chilenos al partir el año

A $ 1.098.670 alcanzó la renta solicitada promedio por los chilenos en enero, lo que representa una baja de 2,32% respecto al mes anterior, según el último Index del Mercado Laboral de Laborum, la app de empleo latinoamericana.

“El retroceso observado refleja una tendencia de mayor prudencia por parte de las personas trabajadoras, ajustando sus expectativas salariales en un contexto donde la estabilidad y la empleabilidad adquieren un rol central al inicio del año”, señaló director de Laborum.com en Jobint, Diego Tala.

En enero, los menores de 30 años solicitaron una renta promedio de $ 910.472, evidenciando una baja mensual de 2,7%. Mientras que entre aquellos de 30 a 45 años, lo requerido fue de $ 1.184.063, con una baja de 2,85% mensual. Los mayores de 45 años aspiraron a un salario promedio de $ 1.404.659, con un descenso de 0,16%.