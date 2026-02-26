IPSA abre estable mientras futuros de Wall Street aún no encuentran dirección pese a sólidos resultados de Nvidia

El índice chileno viene de cuatro sesiones consecutivas de ganancias, que han estado en línea con compras internacionales. En Europa, las bolsas aspiraban a batir nuevos récords, pero en Asia, el selectivo de Hong Kong se fue para abajo.

La bolsa chilena abrió sin grandes cambios, tal como los derivados de los índices bursátiles estadounidenses, después de que una vez más Nvidia sobrepasara los exigentes pronósticos del mercado. Algo que, en medio de las actuales preocupaciones sobre la Inteligencia Artificial (IA), no está irradiando el habitual entusiasmo.

El S&P IPSA se estabilizaba en 11.124,30 puntos, después de cuatro sesiones consecutivas de ganancias, que han estado en línea con compras internacionales. Copec (-0,3%) caía un poco tras los resultados de su filial Arauco, y previo a informar sus números posterior al cierre.

Menos eufóricos

Los futuros de los tres principales índices de Wall Street no tenían cambios relevantes. Nvidia (1,3%) subía en operaciones preapertura, pero menos de lo que llegó a saltar en las primeras reacciones a sus resultados y previsiones, que estuvieron por sobre las estimaciones.

En Europa, por otro lado, hay más apetito por seguir batiendo récords, pues el continental Euro Stoxx 50 avanzaba 0,4%, también acompañado por nuevas alzas del británico FTSE 100, aunque más moderadas.

En Asia, lo que destacó fue la caída de 1,4% del Hang Seng hongkonés. Hubo una baja apenas percetible en el índice de China continental, mientras que el Nikkei de la bolsa de Tokio subió en el margen a un nuevo máximo histórico.

"El mercado está sopesando actualmente la ola de reportes financieros corporativos frente a las implicancias generales que traen las últimas previsiones de ingresos de Nvidia. Si bien las sólidas perspectivas del gigante de los chips dieron un contexto de estabilidad, sus acciones registraron alzas relativamente moderadas, lo que refleja un enfoque cauto de 'esperar y ver' con respecto a la rentabilidad a largo plazo de las enormes inversiones en IA", escribió el analista de mercados de Oanda, Zain Vawda.

Tras los resultados, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, participó en un programa de la cadena estadounidense CNBC, donde dijo que el mercado se equivocaba en la lectura sobre el golpe que supondría la adopción de la IA en el mundo del software, temores que han arrastrado a las acciones del sector y propiciaron una fuerte caída de Wall Street el lunes.

"El ambiente está cambiando para Nvidia, lo que representa un cambio significativo en la confianza de los inversionistas. Nvidia es la eterna optimista en lo que respecta a la IA, y la historia ya está empezando a cansar. Todo el mundo sabe que es uno de los principales actores y el principal beneficiario del enorme gasto de los hiperescaladores", apuntó el head de mercados en AJ Bell, Dan Coatsworth.

"Ahora la atención se ha desplazado hacia la creciente competencia, la preocupación por los niveles excesivos de inversión en el ámbito de la IA, que pueden ser insostenibles o innecesarios, y la posibilidad de que la fiesta termine en lágrimas. Estamos pasando del júbilo por la IA al cansancio por la IA, y eso se refleja en el impulso que han perdido muchas acciones tecnológicas en el mercado", sentenció.