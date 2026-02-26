Click acá para ir directamente al contenido
IPSA abre estable mientras futuros de Wall Street aún no encuentran dirección pese a sólidos resultados de Nvidia

El índice chileno viene de cuatro sesiones consecutivas de ganancias, que han estado en línea con compras internacionales. En Europa, las bolsas aspiraban a batir nuevos récords, pero en Asia, el selectivo de Hong Kong se fue para abajo.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 26 de febrero de 2026 a las 09:55 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

