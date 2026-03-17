Inversiones inmobiliarias e infraestructura: la vía a través de negocios para obtener la “green card” en EEUU

La “Visa EB-5” ofrece un camino para obtener la residencia definitiva en la nación norteamericana, cumpliendo ciertos requisitos.

Existen diversos tipos de visas a las cuales se pueden acceder para ingresar a Estados Unidos; sin embargo, no todas aseguran la residencia definitivamente en el país.

En este contexto, el seminario “Cómo obtener tu green card mediante la visa EB-5”, abordó una de las vías que existen para radicarse definitivamente en territorio estadounidense.

En este marco, el programa “Visa EB-5”, está principalmente dirigida a inversionistas extranjeros que deseen conseguir la residencia definitiva en la nación norteamericana.

Para lograr esto, la persona interesada debe desembolsar un monto mínimo de US$ 800.000, acreditar que el dinero de la inversión proviene de una fuente legítima, y la creación de mínimo 10 empleos por al menos dos años.

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Portafolio de inversiones

La gestora EB5AN, el vehículo de inversión del programa, ofrece un diverso portafolio de proyectos en los cuales se puede invertir, en los cuales destacan el sector inmobiliario e infraestructura, como comunidades de uso mixto, resorts de lujo y conjuntos residenciales.

Cabe destacar, que todos estos proyectos se desarrollan en áreas rurales o de alto desempleo, generalmente a las afueras de grandes ciudades, las cuales son regiones metropolitanas que cuentan con menos de 20.000 habitantes.

Según la vicepresidenta de desarrollo de negocios para Latam de EB5AN, Mila de Olano, el perfil de inversionista suele estar comprendido por adultos que buscan que sus hijos tengan educación garantizada y respaldo económico.

“El pasaporte americano te abre muchas puertas”, aseguró de Olano, quien además adelantó que en enero del próximo año, el monto mínimo de inversión ascenderá a US$ 950.000.

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Regulación

La CEO y abogada de Barquet Stege Immigration Law, Katerina Barquet, expuso en el seminario los diversos requisitos legales que exige el programa en temas migratorios y de obligaciones, y enfatizó que el retorno de la inversión está en un horizonte de cinco a 10 años.

La experta también explicó que dentro de los beneficios inmediatos del programa se encuentran: residencia permanente para el cónyuge e hijos menores de 21 años del inversionista; flexibilidad geográfica para beneficiarios, lo que significa que no deben vivir necesariamente en el lugar donde se desarrolla el proyecto; acceso a educación y beneficios sociales, y finalmente, la posibilidad de solicitar la ciudadanía estadounidense.

“Después de mantener la green card por cinco años, ya se solicita el último paso que es la ciudadanía, y luego llega el pasaporte americano. Con ello, después también llegan beneficios familiares y domésticos”, aseguró Barquet.

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Proyecciones para Chile

En conversación con DF, las expertas aseguraron que ven un panorama favorable en el país con los inversionistas que podrían buscar apoyo en el programa, aludiendo a mayor estabilidad económica con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

De Olano, aseguró que a través de su gestora, dos chilenos buscaron invertir en EEUU con el programa Visa EB-5 en 2025, y actualmente mantiene conversaciones con varias personas que perfil estudiantil que quieren “quedarse y construir su vida profesional allá”.