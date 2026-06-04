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Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily con US$ 20 millones de inversión

La filial de centros comerciales de Cencosud da un paso estratégico fuera de su negocio tradicional al desarrollar viviendas en arriendo en el entorno de Cenco Florida.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 10:52 hrs.

Valeria Ibarra Comercio Inmobiliario Santiago CENCOSUD Cencoshopp
<p>Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily con US$ 20 millones de inversión</p>

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