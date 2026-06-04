Cenco Malls apuesta por la renta residencial e inicia su primer proyecto multifamily con US$ 20 millones de inversión

La filial de centros comerciales de Cencosud da un paso estratégico fuera de su negocio tradicional al desarrollar viviendas en arriendo en el entorno de Cenco Florida.

Cenco Malls, la filial de centros comerciales de Cencosud, dio inicio a la construcción de su primer proyecto de renta residencial, marcando el ingreso del grupo al segmento multifamily. La iniciativa se emplaza en los terrenos adyacentes a Cenco Florida y supone una inversión de aproximadamente US$ 20 millones, que la compañía financiará y ejecutará sin socios externos.

El movimiento refleja una tendencia creciente en la industria de centros comerciales a nivel regional: la reconversión de activos y terrenos periféricos en desarrollos de usos mixtos, que combinan comercio, vivienda, servicios y esparcimiento bajo un mismo ecosistema urbano. En el caso de Cenco Florida, al proyecto habitacional se suman un nuevo parque, una zona gastronómica y un centro médico, todos integrados al mall existente.

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"Con este desarrollo, Cenco Malls refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la creación de ciudades más integradas, avanzando en la consolidación de Cenco Florida como un verdadero punto de encuentro para la comunidad", dijo la empresa controlada por la familia Paulmann.





La operadora, que administra una cartera de centros comerciales en Chile, Colombia, Perú, Brasil y Argentina, estima que el proyecto estará terminado a mediados de 2028. Con esta apuesta, Cenco Malls no solo diversifica sus fuentes de ingresos hacia la renta residencial, sino que también busca elevar el valor del activo comercial existente al aumentar la densidad de usuarios permanentes en su entorno inmediato.