“Esto va a morir” y “un piano en la cabeza”: Los recuerdos de los Cueto y del CEO de la crisis que sorteó Latam Airlines en la pandemia

Con este voluminoso texto titulado Latam en pandemia: Cuando volar fue resistir, a través de diversos testimonios de colaboradores de la compañía, se relata el paso a paso de la crisis que vivió la firma cuando se desató el covid a partir de 2020, que en poco tiempo y con cuarentenas decretadas en Chile y el mundo, dejaron a la compañía literalmente paralizada, con sus aviones en tierra y un problema financiero de enorme magnitud, que afrontó a través de la ley de quiebras en Estados Unidos.

Entre los testimonios están, además de Enrique Cueto, el de su hermano Ignacio -los históricos líderes de la compañía, el primero fue su CEO y el segundo es el presidente de la firma- y el del CEO, Roberto Alvo. Cada uno en su estilo recordaron en el texto cómo vivieron esta crisis financiera causada por la pandemia que los dejó con pérdidas por US$ 2 900 millones y una deuda por US$ 18 mil millones.

“Hay varias reflexiones. Llevábamos 30 o 40 años creando un proyecto. La familia, los otros socios, el equipo ejecutivo, todo el grupo Latam. Se construyó entre todos y lo más triste era perderlo por algo que no tenía lógica. Había 45 mil personas, 45 mil familias que dependían del grupo. Y eso es lo que nos llevó a aportar nuevos recursos. Para nosotros como familia fue un impacto patrimonial inmenso, gigantesco. Y volvimos a poner”, dijo Enrique Cueto.

En otro párrafo del libro, su hermano Ignacio Cueto recordó: “Yo me iba al aeropuerto en una camioneta y en el camino veía montones de aviones estacionados. Entonces pensaba: ‘esto es imposible… esto va a morir. No hay ninguna posibilidad de tener esta cantidad de aviones estacionados. No da’. Fue un momento muy complejo”, narró.

Sobre el Capítulo 11 dijo que se movían en terreno desconocido, en contraposición a lo que ocurría con sus contrapartes. “Ellos (los fondos prestamistas que acudieron a poner fondos) son especialistas en quiebras. Pueden ser insensibles, pero son los salvadores. Son como esa gente que te corta la pierna, pero te salva la vida. Aquí fue lo mismo. Gracias a Dios existen estos fondos, ya que de lo contrario el grupo Latam no estaría. Yo les tengo total respeto”, dijo.

A su turno, Roberto Alvo dijo que para él el momento más difícil de la pandemia fue junio, julio de 2020. “Ya estábamos en el Capítulo 11, hubo que despedir 12 mil personas. Estábamos todos en las casas. No sabíamos cuánto iba a durar esto y empecé a recibir mail de algunas personas”, contó, en alusión a mensajes hasta de corte religioso, rogando que él tuviera la sabiduría para sobrellevar la compleja circunstancia.

Y relató el caso de una empleada de Latam Airlines Perú que tras un comité ampliado se le acercó y le confidenció que ella tenía problemas psiquiátricos y que estuvo a punto de suicidarse. “Cuando vi tus videos, decidí que tenía que vivir”, le dijo a Alvo. “Oír eso fue como que me hubiera caído un piano en la cabeza”, relató el CEO.