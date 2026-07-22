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El doctor pionero de la medicina nuclear en Chile abrirá su segundo centro de salud propio en el país

Horacio Amaral, fundador de PositronMed, también avanza en proyectos para ampliar la producción de radiofármacos a través de una filial de la empresa.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Martín Baeza salud Clínicas Medicamentos tecnología
<p>El doctor Horacio Amaral en el centro ancla de PositronMed en Providencia. Foto: Jonathan Duran</p>

El doctor Horacio Amaral en el centro ancla de PositronMed en Providencia. Foto: Jonathan Duran

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