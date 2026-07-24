Los planes de Red Interclínica para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.

Desde la pandemia, Red Interclínica apretó el acelerador. El grupo de prestadores, que tiene como su principal accionista al doctor Ernesto del Solar, recientemente cerró las adquisiciones del Hospital Clínico de Viña del Mar y de la Clínica Puerto Varas, sumando siete centros de salud.

El grupo, que se originó en 1989 con un centro médico en La Calera, partió haciéndose de la clínica Los Carrera, en Quilpué (1991); Los Leones, en La Calera (1994); y Tarapacá, en Iquique (1998). Una década después, en 2008, sumó Nueva Clínica Cordillera en Las Condes.

En 2020, el conglomerado inició una nueva etapa: construyó nuevos edificios en Los Carrera y Tarapacá; compró un sitio en Maipú donde proyecta levantar otro establecimiento; y en 2024 adquirió de manos de Bupa la Clínica San José, en Arica. Ahora, sumó Viña y Puerto Varas.

“La población de Fonasa es tan grande y ha crecido por la migración desde isapres, lo que hace necesario que los prestadores sean extremadamente eficientes. Fonasa como asegurador público establece ciertas condiciones de precio en muchas de sus prestaciones”, explicó a DF el gerente general de Red Interclínica, Harald Chutney.

El ejecutivo planteó que esto obliga a que los prestadores apunten a capturar “economías de escala y economías de red”. Así, dijo, era de todo sentido sumar a clínicas como las de Puerto Varas (que estaba ligada a los exsocios de Banco Internacional) y Viña (que adquirieron a Priority Inversiones, vinculada a un grupo de médicos). “Es natural, porque la posibilidad, especialmente en regiones, de que una clínica sola pueda ser competitiva, es baja”, señaló Chutney.

Harald Chutney, gerente general de Red Interclínica.

Además, apuntó a que con esto se encaminan en su vocación de dar mayor acceso a la población, ampliando la cobertura geográfica desde Arica a Puerto Varas.

En 2025, el grupo recibió a 1,8 millones de pacientes, entregó 2,3 millones de atenciones y totalizó ingresos por casi $ 190 mil millones. Este año, esperan atender a 2,3 millones de pacientes y, en 2027, con las nuevas clínicas ya en régimen, proyectan ingresos por sobre los $ 300 mil millones.

Miran aún más allá: “Siempre estamos mirando qué oportunidades presenta el mercado y nuestra vocación de acceso nos hace tener dentro de los planes seguir creciendo. Ahora acabamos de incorporar dos clínicas, lo que implica un trabajo operativo, un esfuerzo importante, por lo tanto no va a ser en los próximos meses. Pero sí nos interesa seguir incorporando clínicas en la red”.

El momento de la red

El primer paso de ese trabajo operativo, relató Chutney, es una inversión de unos $ 15 mil millones en las dos clínicas nuevas -en un plazo de cuatro años- para consolidarlas a la red.

El principal cambio, afirmó, es reforzar el modelo de acceso, es decir, ampliar los convenios con Fonasa e isapres. Sobre todo con el seguro público, porque Interclínica nació y permanece orientada particularmente hacia ese segmento de la población y casi tres cuartos de sus pacientes vienen de ahí.

Con todo, destacó que las clínicas adquiridas tienen profesionales de muy buen nivel tanto a nivel clínico como administrativo, por lo que si bien ahora pasarán por un proceso de ajuste, espera que en 2027 estén consolidadas en la red.

También van invertir en equipamiento e infraestructura. Por ejemplo, en Puerto Varas van a instalar un angiógrafo, equipo de rayos X que permite visualizar el interior de los vasos sanguíneos.

“Es una inversión importante, no es solo comprar el angiógrafo, hay que habilitar un pabellón y todo el equipamiento, la tecnología de exámenes”, anotó.

El gerente planteó que todo este proyecto se enmarca en un sistema de salud que está más fuerte que hace un par de años, cuando la crisis de las isapres incorporaba incertidumbre para todo el sector.

Los mejores resultados de las aseguradoras, junto con la caída en el abuso de licencias médicas, lo llevan a creer que el sistema está en mejor pie.

“Ahora los desafíos, como digo, están muy vinculados a la eficiencia de los procesos clínicos y administrativos. Yo diría que cualquier red que quiere ser masiva tiene que tener excelencia operacional (...) y eso lo puedes lograr en la medida que tengas esta ventaja que te da ser una red”, argumentó.

Si bien Interclínica fue el primer grupo de prestadores que se había apuntado para participar en la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, que buscaba licitar seguros de segunda capa, Chutney estimó que, aunque era un buen proyecto para ellos, “no les hace una gran diferencia” y hay otras prioridades en el sector, como la reducción de listas de espera.

¿Hay demoras en los pagos de Fonasa a prestadores? “Si haces un buen proceso de gestión de cobranza, tienes la documentación y tus problemas están afinados, el sistema funciona”, zanjó el ejecutivo.