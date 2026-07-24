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Los planes de Red Interclínica para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

El grupo de prestadores ya suma siete clínicas, atendió a casi 2 millones de pacientes en 2025, prepara inversiones y sigue mirando oportunidades, en un sistema de salud que ven fortalecido.

Por: Martín Baeza

Publicado: Domingo 26 de julio de 2026 a las 21:20 hrs.

Martín Baeza Clínicas Negocios adquisiciones y fusiones Viña del Mar Puerto Varas
<p>Los planes de Red Interclínica para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas</p>

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