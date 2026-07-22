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Gobierno defiende fórmula para distribuir jornada al partir tramitación del proyecto de adaptabilidad laboral

La propuesta inició este martes su análisis en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 22 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Laboral trabajo jornada laboral empleo Carolina León turismo
<p>Gobierno defiende fórmula para distribuir jornada al partir tramitación del proyecto de adaptabilidad laboral</p>

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