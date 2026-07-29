Fundación Nuestros Hijos construirá centro para tratar cáncer infantojuvenil en la comuna de San Miguel

El proyecto cuenta con una inversión de US$ 18 millones, que será financiada por una combinación entre fondos estatales y aportes recolectados por la fundación.

Fundación Nuestros Hijos (FNH), el centro de rehabilitación oncológica infantil nacido en 1991, anunció que comenzará las obras de construcción de un nuevo centro de salud.

El proyecto se denomina “Centro Oncológico Integral”, estará emplazado en la comuna de San Miguel, contará con 8.618 m2 construidos y una inversión cercana a los $ 17.000 millones (unos US$ 18 millones).

El gerente general de la fundación, Matías Palacios, explicó que el proyecto considera un método de financiamiento compartido público-privado, en el cual el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Gobierno Regional (GORE) de Santiago aportaron cerca del 60% de los fondos. El 40% restante fue reunido por FNH a través de campañas realizadas en los últimos cuatro años.

La fundación estima un plazo de 20 meses para las obras, que espera iniciar en octubre, tras cerrar una licitación que está realizando para escoger a la constructora. Con eso, el centro podría estar finalizado a fines de 2028.

El detalle

FNH explicó que el centro busca “fortalecer la atención integral del cáncer infantil y adolescente en Chile, complementando el trabajo de la red pública de salud con infraestructura y servicios especializados que hoy responden a necesidades que aún no cuentan con cobertura suficiente”.

En el detalle, el centro estará compuesto de dos edificios conectados entre sí: reunirá un centro de rehabilitación oncológica, una nueva casa de acogida con mayor capacidad, espacios para atención médica y psicosocial, investigación, formación, jardines terapéuticos, gimnasio especializado y auditorio, entre otros.

“Actualmente, estas prestaciones funcionan en distintas dependencias o no forman parte de las coberturas habituales del sistema de salud. El nuevo Centro permitirá integrarlas en un solo lugar, facilitando el acceso de las familias y fortaleciendo el acompañamiento durante todo el proceso de tratamiento y rehabilitación. Además, ampliará la atención a adolescentes entre 15 y 19 años, un grupo que históricamente ha enfrentado importantes brechas de atención especializada”, planteó FNH.

Con todo, la fundación esperá beneficiar, en promedio, a 1.100 niños, niñas y adolescentes al año, con una capacidad de entregar 2,7 millones de prestaciones durante las primeras dos décadas de operación.

"La construcción de este Centro representa uno de los hitos más importantes en la historia de Fundación Nuestros Hijos. Hace 35 años nacimos para responder a necesidades que no estaban siendo cubiertas y hoy damos un nuevo paso para seguir acompañando a los niños con cáncer y sus familias de una manera cada vez más integral. Este proyecto refleja el compromiso que hemos sostenido durante más de tres décadas con miles de familias de todo Chile y nuestra convicción de que todavía queda mucho por hacer", dijo la fundadora y presidenta de FNH, la doctora Marcela Zubieta.

“Con la habilitación de este nuevo edificio, estamos dando forma a un nuevo modelo de atención integral que reunirá en un solo lugar servicios que hoy funcionan de manera dispersa y que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias. Queremos complementar el trabajo de la red pública de salud, fortalecer aquello que hoy no está cubierto y proyectar a la Fundación para responder a los desafíos de las próximas décadas” , agregó Palacios.