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Sheriff, la startup fundada por los hermanos Vicente y Martín Cruz, llegará a Colombia y apuesta por expansión global con nuevo agente de IA para compliance

Hace unas semanas, lanzó Marshal, un agente autónomo de inteligencia artificial para procesos de cumplimiento normativo y debida diligencia, que ya está siendo piloteado con empresas financieras de México, Portugal y Corea del Sur.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Lunes 27 de julio de 2026 a las 14:12 hrs.

Inteligencia Artificial IA compliance Startups software plataforma Colombia Marco Zecchetto
<p>Al centro, Vicente Cruz (CEO), junto al equipo de Sheriff.</p>

Al centro, Vicente Cruz (CEO), junto al equipo de Sheriff.

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