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Invertir en investigación:“Como país no hemos estado a la altura”

El cardiólogo dejará el decanato con un centro de US$ 25 millones en construcción, que contempla laboratorios de alta seguridad. ¿Qué falta? Siguen buscando donaciones para reunir los fondos.

Por: Martín Baeza

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Martín Baeza salud Universidad Católica investigación
<p>Felipe Heusser, decano de Medicina UC. Foto: Jonathan Duran</p>

Felipe Heusser, decano de Medicina UC. Foto: Jonathan Duran

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