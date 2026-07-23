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MercadoLibre busca operar su farmacia propia en Chile tras lanzamiento en Brasil

El Ministerio de Salud recomendó que MercadoLibre solicitara una evaluación técnica al Instituto de Salud Pública (ISP), ya que la propuesta requeriría cambios o reinterpretaciones normativas.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 07:18 hrs.

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<p>En Chile, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos. (Foto: Bloomberg)</p>

En Chile, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos. (Foto: Bloomberg)

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