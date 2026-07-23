MercadoLibre busca operar su farmacia propia en Chile tras lanzamiento en Brasil

En Chile, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos. (Foto: Bloomberg)

El Ministerio de Salud recomendó que MercadoLibre solicitara una evaluación técnica al Instituto de Salud Pública (ISP), ya que la propuesta requeriría cambios o reinterpretaciones normativas.

La empresa de comercio electrónico MercadoLibre ha discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país, un plan que requeriría un cambio en las regulaciones locales, según muestran las actas de las reuniones entre las partes.

Esta medida supondría otro paso de la empresa, que en sus inicios fue principalmente un mercado para vendedores externos, hacia la expansión de sus propias operaciones minoristas, al tiempo que profundiza su incursión en las farmacias tras un proyecto piloto similar en Brasil.

MercadoLibre, que opera en toda Latinoamérica y es una de las empresas más grandes de la región por capitalización bursátil, se reunió con funcionarios chilenos al menos seis veces el año pasado. Las actas de las reuniones revelaron el plan de la empresa, hasta entonces desconocido, de operar un modelo de farmacia propio y exclusivamente en línea en Chile.

El plan ampliaría las operaciones de la empresa en Chile, donde, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos.

Tras conocer el plan, el Ministerio de Salud de Chile recomendó que MercadoLibre solicitara una evaluación técnica al Instituto de Salud Pública (ISP), ya que la propuesta requeriría cambios o reinterpretaciones normativas, según consta en las actas de una reunión celebrada en enero.

En una respuesta escrita a una solicitud de comentarios, el ISP no especificó si MercadoLibre había solicitado dicha evaluación. Indicó que la empresa actualmente no cuenta con autorización para operar una farmacia física en Chile y que la normativa vigente no permite la operación de una farmacia exclusivamente en línea.

El Ministerio de Salud de Chile no respondió a las solicitudes de comentarios.

¿Compra de una farmacia física?

MercadoLibre declaró a Reuters que está trabajando para expandir gradualmente su oferta de salud, adaptándose al marco regulatorio de cada mercado. La empresa declinó hacer comentarios específicos sobre sus planes en Chile.

Como parte de una estrategia comercial a largo plazo más amplia, la empresa ha aumentado la inversión en sus operaciones minoristas propias en los últimos trimestres, centrándose en segmentos como la belleza y los electrodomésticos.

Esa estrategia ha presionado los márgenes, provocando que las acciones se desplomen casi un 11% en lo que va del año a US$ 1.799.

En Brasil, su mercado más grande, MercadoLibre compró una farmacia física el año pasado debido a las regulaciones locales que exigen presencia física para las empresas que venden medicamentos.

En marzo inició un programa piloto vendiendo medicamentos sin receta, con la promesa de entrega en un promedio de hasta tres horas. Aún no se ha expandido fuera de São Paulo.

La propuesta de la empresa en Chile también incluía entregas en "en tiempos reducidos, menos de 24 horas, e incluso en pocas horas en determinados sectores", según las actas de una reunión celebrada en septiembre.

Chile se encuentra rezagado con respecto a los mercados más grandes de la compañía, como Brasil, México y Argentina, pero un lanzamiento exitoso allí podría servir como modelo para la expansión en toda América Latina.