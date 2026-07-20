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Más de 120 mil trabajadores del país dejaron de tener un empleo de calidad en el último año

Una nueva medición de Horizontal, basada en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), mostró que el retroceso perjudicó principalmente a mujeres y evidenció también un escenario de subempleo.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

empleo Laboral trabajadores Carolina León encuestas Mujeres
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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