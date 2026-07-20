Más de 120 mil trabajadores del país dejaron de tener un empleo de calidad en el último año

Una nueva medición de Horizontal, basada en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), mostró que el retroceso perjudicó principalmente a mujeres y evidenció también un escenario de subempleo.

No solo el desempleo y la informalidad son síntomas de un mercado laboral que se ha debilitado en el país. Un nuevo indicador elaborado por el centro de estudios Horizontal advirtió que también se está deteriorando la calidad de los puestos de trabajo.

Acorde con la medición realizada por la entidad, entre marzo y mayo del año en curso, 126 mil personas dejaron de tener una ocupación que cumple con las condiciones mínimas que sugieren un grado de excelencia.

El Indicador de Calidad del Empleo (ICE), construido a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), retrocedió 1,9 puntos porcentuales en doce meses, hasta ubicarse en 67,7%.

El índice considera cuatro dimensiones simultáneas: contar con cotizaciones previsionales y de salud, tener contrato de trabajo, no estar subempleado por horas y no buscar activamente un segundo empleo. Es decir, no da cuenta únicamente de si una persona está ocupada, sino también las condiciones en que desarrolla ese trabajo.

“Observamos dentro de las personas con contrato una caída importante de las personas que cotizan, lo cual es un análisis más profundo que la definición tradicional de informalidad”. Franco Antonucci, investigador de Horizontal

La caída fue particularmente intensa entre las mujeres. En este caso, el descenso alcanzó a 2,9 puntos porcentuales en un año, hasta 65,2%, mientras que en los hombres bajó un punto hasta 69,7%.

Del total de empleos de calidad perdidos, 77 mil corresponden a mujeres, equivalente a más del 60% del deterioro registrado.

Esta situación, dijo el investigador de Horizontal, Franco Antonucci, va más allá del aumento de la informalidad y revela un fenómeno de precarización dentro de las plazas laborales que se entienden como formal.

“Hoy tenemos ambos problemas: alta informalidad y precarización del empleo formal, y lo que observamos en nuestro Indicador de Calidad del Empleo es principalmente lo segundo”, expuso.

Y si bien todas las categorías que componen el indicador mostraron una disminución, añadió que la más pronunciada se relacionó con el aspecto previsional. O sea, observaron una caída “importante” entre las personas con contrato que cotizan en una AFP, “lo cual es un análisis más profundo que la definición tradicional de informalidad”.

67,7 % es el nivel del indicador de calidad del empleo.

Más subempleo

Otro indicador que preocupa a los analistas es el grupo de trabajadores que se está desempeñando con jornadas inferiores al tiempo que les gustaría estar ocupados.

El informe indicó además que la tasa global de subutilización aumentó en 1,2 puntos porcentuales en un año. Aquí fue determinante el incremento de 18,4% que se verificó entre los trabajadores parciales involuntarios, lo que equivale a 99.748 que quieren un horario más extenso.

Para Antonucci, precisamente ese indicador merece especial atención, incluso por sobre el referido por el desempleo.

“La tasa global de subutilización incluye categorías de ‘desempleados invisibles’. Considera, por ejemplo, a quienes trabajan menos horas de las que quisieran, que hoy son 641 mil personas y aumentaron más de 18% en un año. Puede anticipar desempleo, ya que refleja parte del desaliento y del ajuste por horas en el mercado laboral”, explicó el analista.

77 mil empleos destruidos corresponden a mujeres.

Las medidas en la mesa

Consultado respecto de si las medidas que propuso la Mesa de Reactivación Laboral -convocada por el gobierno- podrían revertir este complejo escenario laboral, Antonucci señaló que sí, pero priorizó tres acciones en particular.

“Primero, sala cuna universal y cierre de la brecha de cobertura de dos a cuatro años, que son las propuestas 1 y 2 de la Mesa. Las mujeres representan el 93% de quienes están fuera del mercado laboral por cuidados”, enfatizó.

Como segundo aspecto, planteó la necesidad de corregir el diseño del Subsidio Unificado al Empleo, y que así el empleador sepa desde antes si el trabajador califica a tal mecanismo, para que, de esta manera, opere como un incentivo a la contratación (propuesta 5 de la mesa).

Por último, respaldó la idea de extender el período de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria. Un paso que, de hecho, la actual administracioón rescató y presentó como un proyecto de ley.

A su juicio, esto “ayudaría a corregir el subempleo por horas y el alza de los costos laborales que frena la contratación formal a través de la extensión del período de referencia para el cálculo del promedio de la jornada ordinaria. Esto podría tener un efecto rápido, junto con la propuesta 6, que permite turnos adicionales en obras públicas y, por lo tanto, incrementaría el empleo”, manifestó.