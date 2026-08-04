Francisco Saffie y Pablo Torres dan vida a un nuevo estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias

Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.

Los abogados Francisco Saffie Gatica y Pablo Torres Villalobos anunciaron este martes que tras concluir varios meses de trabajo formaron en conjunto Saffie Torres Abogados, un estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias.

"Nuestra práctica se centra en derecho tributario y derecho regulatorio, áreas que interactúan directamente y que se encuentran en el centro de la relación entre los negocios y la actividad estatal", indicó en una publicación en redes sociales Saffie, quien es abogado y magíster en Tributación (Universidad de Chile), doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y Global Hauser Fellow en NYU Law. Durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, Saffie se desempeñó como coordinador de Regulación Económica del Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel, y también fue embajador de Chile ante la OCDE.

"En Saffie Torres Abogados asesoramos a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de sus negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y los organismos reguladores", señaló Torres, abogado en la Universidad de Chile, máster en Regulación por la London School of Economics (William Robson Prize), PhD por University College London, y exconsejero de la Misión de Chile ante la OCDE en mercados financieros y gobierno corporativo, .