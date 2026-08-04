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Francisco Saffie y Pablo Torres dan vida a un nuevo estudio jurídico especializado en materias tributarias y regulatorias

Saffie Torres Abogados apunta a asesorar a empresas, inversionistas y personas naturales en la estructuración y el desarrollo de negocios, así como en sus interacciones y controversias con la autoridad fiscal y reguladores.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 14:30 hrs.

Rodrigo Martínez abogados
<p>Los abogados Francisco Saffie Gatica y Pablo Torres Villalobos.</p>

Los abogados Francisco Saffie Gatica y Pablo Torres Villalobos.

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