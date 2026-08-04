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Hacienda congela corredores de transporte público por US$ 400 millones en Biobío por estrechez fiscal

Un oficio al que tuvo acceso DF ordena detener la tramitación de los decretos que adjudicaban al Grupo Azvi los corredores de transporte público Ruta 160 y Ruta 150-Autopista Concepción-Talcahuano.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Martes 4 de agosto de 2026 a las 04:00 hrs.

Magdalena Espinosa Hacienda transporte Licitaciones inversión Fisco regiones Concesiones
<p>Hacienda congela corredores de transporte público por US$ 400 millones en Biobío por estrechez fiscal</p>

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