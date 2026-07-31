Pablo Zenteno, exdirector del Trabajo:“El crecimiento no puede condicionarse a tener menos derechos laborales”

La exautoridad acusó que se está “incumpliendo” el compromiso de no cambiar la Ley de 40 Horas y cree que flexibilizar la jornada sin resguardos puede traducirse en mayor precariedad.

Tras casi un año de dejar la Dirección del Trabajo, y en los últimos meses regresar al ejercicio privado con Zenteno & Asociados, Pablo Zenteno tiene una mirada crítica del rumbo que ha tomado la agenda laboral de la administración de José Antonio Kast.

“El gobierno está empujando un cambio a la Ley de 40 Horas, incumpliendo de alguna manera el compromiso que adquirió con los trabajadores de no tocarla. Primero, lo hizo vía dictámenes (sobre los trabajadores sin control de jornada) y ahora por la vía legislativa”, critica.

- El gobierno busca ampliar la forma de cálculo de la jornada laboral y crear un régimen para turismo y, para ello, argumentan que estos cambios responden a la necesidad de otorgar mayor flexibilidad para proteger el empleo.

- Partamos por la mesa de reactivación laboral, que fue presentada como una instancia técnica para diagnosticar y construir propuestas. Pero cuando uno revisa las medidas laborales que propone, son prácticamente idénticas a las que estaban en el programa del Partido Republicano: terminar con la indemnización por años de servicio, flexibilizar la jornada, avanzar en trabajo por horas.

Entonces, parece más una validación técnica de una mirada ideológica que una discusión abierta.

Y hay que decir algo con claridad: estas propuestas de desregulación y flexibilidad no son políticas de empleo. No está demostrado que generen más puestos de trabajo. Son políticas orientadas a disminuir los costos laborales más que a construir un desarrollo sostenible. El crecimiento no puede condicionarse a tener menos derechos laborales.

- Uno de los argumentos del Ejecutivo y los gremios del turismo es que ampliar la promediación de la jornada permitiría mantener empleos, especialmente en sectores como el turismo…

- No podemos aceptar que se nos coloque ante la disyuntiva de ‘o tenemos más empleo o tenemos más derechos’. Esa es una falsa dicotomía. Los países de la OCDE, que muchas veces se ponen como ejemplo, tienen mecanismos de adaptabilidad, sí; pero acompañados de negociación colectiva y de garantías para los trabajadores.

En Italia o Francia la adaptabilidad existe, pero está sustentada en convenios colectivos que impiden que esas fórmulas se transformen en precariedad. Entonces, mirar solo una parte de esos modelos resulta bastante tramposo.

“En Italia o Francia la adaptabilidad existe, pero está sustentada en convenios colectivos que impiden que esas fórmulas se transformen en precariedad. Entonces, mirar solo una parte de esos modelos resulta bastante tramposo”.

- En estos temas parece que la discusión es blanco y negro, ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo?

- Porque a Chile le ha costado construir una agenda de largo plazo para el mundo del trabajo. Uno podría hablar incluso de un pacto por el trabajo decente, que no solo incluye derechos laborales, sino también desarrollo económico, crecimiento y diálogo social.

El problema es que cuando el gobierno plantea una agenda centrada exclusivamente en flexibilidad y adaptabilidad, genera desconfianza. Más aún cuando, por ejemplo, decidió retirar por secretaría el proyecto de negociación colectiva multinivel. Si queremos mirar los modelos OCDE, debemos mirar el rol que tiene la negociación colectiva y el diálogo social en esos países.

- Por este tema aparecieron figuras, como las exministras Jara y Vallejo, que criticaron la apuesta del gobierno. Sin embargo, actualmente sí se pueden trabajar hasta 52 horas, que ha sido uno de los temas criticados. ¿Hay algún mea culpa de cómo se legisló este tema?

- Las 40 horas fueron un acuerdo transversal. Su objetivo fue mejorar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, pero también proteger la economía. Por eso, se estableció una implementación gradual y una adaptabilidad, pero con titularidad sindical, porque para entrar al régimen de las cuatro semanas y de las 52 horas, se requiere la autorización de la organización sindical. Lo que hoy se pretende hacer es eliminar esa primera garantía y ampliar la promediación de cuatro a 16 semanas e, incluso, a 52 en el turismo. Eso puede poner en riesgo algo que la ley buscaba proteger: la certeza sobre el tiempo de trabajo, el tiempo familiar y el tiempo destinado al descanso.

- Otra materia que impulsa el gobierno son los contratos por hora. ¿Cómo lo evalúa?

- Es probablemente la máxima expresión de la precarización. Además, hay una doble falacia. Primero, porque la legislación ya permite contratar por jornadas inferiores a las 30 horas. Segundo, porque detrás de esta propuesta hay un problema de estabilidad. No se trata solo de cuánto se paga, sino de la incertidumbre que genera para los trabajadores respecto de sus ingresos, de su planificación y del ejercicio de otros derechos laborales.

– En este gobierno el Ministerio de Economía y Hacienda han asumido un rol muy activo en materia laboral. ¿Qué le parece esa conducción?

- Más que quién lidera la agenda, lo que me preocupa es que los derechos laborales pierdan espacio dentro de la discusión. Históricamente, siempre ha existido tensión entre Trabajo y Hacienda, pero el Ministerio del Trabajo tiene un mandato que no es solo promover el crecimiento -que es fundamental para la generación de trabajo decente-, sino también proteger las condiciones laborales. Pero en la agenda lo que se ve es una sala cuna financiada por los propios trabajadores, un proyecto que modifica las 40 horas y genera incerteza y contratos por hora. La preocupación institucional es hasta dónde el Ministerio del Trabajo está resguardando adecuadamente las condiciones laborales dentro de una agenda mucho más amplia.