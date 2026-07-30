Besalco reporta un backlog histórico gracias a la expansión de proyectos mineros y habitacionales al cierre del primer semestre
Los resultados de la empresa han seguido escalando después de un año histórico, y analistas estimaron un "nivel de dinamismo importante" para la segunda mitad de 2026.
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El grupo de ingeniería y construcción Besalco reveló una expansión de su cartera de proyectos a niveles históricos al cierre del segundo semestre.
El backlog, que es el valor total de los contratos firmados y trabajos asignados aún no completados ni facturados, subió 12,7% interanual a un récord de UF 44,16 millones, gracias a la expansión del segmento minería (el más relevante para la empresa), y también por un fuerte aumento de los proyectos habitacionales, según un comunicado de la compañía.
Besalco citó "mayores niveles de actividad en los segmentos de desarrollo inmobiliario, tanto en Chile como en Perú", así como en servicios de maquinarias, "principalmente por contratos relacionados con la industria minera".
Respecto a las futuras adjudicaciones, informó que la cartera de nuevos proyectos en sus distintas etapas de desarrollo, esto es, propuestas presentadas en estudio y en evaluación, registró un crecimiento de 28% interanual hasta rondar UF 200 millones, de los cuales un 84,7% corresponden a iniciativas asociadas al sector minero.
Los resultados
Después de un año marcado por utilidades históricas, los ingresos de la empresa se han moderado, aunque el Ebitda se ha mantenido cerca de $ 79 mil millones, similar a la primera mitad de 2025, y con un margen de 18,4% que supera en 2,4 puntos porcentuales el comparable del año pasado.
Por su parte, si bien la ganancia neta cayó 9% interanual en el segundo trimestre, acumula un alza de 11% a nivel semestral. Con ello, el retorno de capital de la empresa asciende a 17,2% en 12 meses móviles, un porcentaje de rentabilidad poco habitual y que suele ser bien visto por los inversionistas.
De hecho, la acción de Besalco se disparó 120,8% el año pasado, aunque desde ahí ha disminuido 10,7%. El Ebitda y las utilidades del trimestre estuvieron ligeramente por debajo de las estimaciones de Bci Corredor de Bolsa, una de las pocas casas de estudios con cobertura sobre la firma.
"Consideramos que la compañía pasa por un período de moderación en expansiones en resultado, explicado rezago en el nivel de actividad de obras civiles, que configurado con el positivo nivel de backlog que mantiene, mostraría aún un nivel de dinamismo importante para la segunda mitad del año", dijeron los analistas de Bci, Ignacio Sobarzo y Marcelo Catalán, a través de un informe sobre los estados financieros.
"Además, negocios como desarrollo inmobiliario han mantenido una mejora tanto a nivel operacional como financiero durante el primer semestre, lo que de mantenerse aportaría a los resultados consolidados de la compañía", agregaron.
La corredora señaló que tiene su precio objetivo en revisión, tomando en cuenta que en el corto plazo se observa un escenario de alta volatilidad externa y presiones inflacionarias a nivel local, sumado a un nivel de incertidumbre en expectativas de crecimiento y desarrollo de políticas públicas necesarias para la expansión de la industria de la construcción.
Besalco también recortó parcialmente la histórica posición de caja que había registrado al cierre de marzo. En concreto, la partida de efectivo y equivalentes cayó $ 64.900 millones durante el trimestre, para quedar en $ 70.300 millones.
Esto se debió a menores flujos de operaciones y a un flujos negativo de $ 62.500 millones en actividades de financiamiento en el trimestre, que en el acumulado de 2026 asciende a $ 83.600 millones.
La empresa detalló que, si bien ha recibido dinero prestado de entidades financieras, los pagos de créditos bancarios, pasivos por arrendamientos financieros e intereses más que compensaron esas entradas de capital.
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