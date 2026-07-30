Caso Sartor: comienza formalización de 11 socios, exdirectivos y exejecutivos de la AGF y su filial ECapital

La diligencia se realizará por los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado.

Desde antes de las 08:00 horas de este jueves, casi una docena de imputados por el Caso Sartor llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago para la primera jornada de la formalización por la causa.

La diligencia, realizada para 11 socios, exdirectivos y exejecutivos de la gestora de fondos Sartor AGF y su filial ECapital, se realizará por se realizará por los delitos de lavado de activos, fraude por omisión de OPA, administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado a raíz de los hechos desatados al interior de la gestora Sartor AGF y sus fondos.

En detalle, la lista de formalizados la comprenden 11 nombres de los involucrados en la causa: los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez, Michael Clark y Juan Carlos Jorquera.

Quien primero acudió hasta la sede judicial fue el expresidente de Azul Azul y exdirector de Sartor AGF, Michael Clark, quien apuntó a la prensa que "estoy tranquilo, yo sé lo que he hecho, y espero que esto avance para que se puedan establecer las responsabilidades y siempre he pensado que esto terminará cayendo por su propio peso".

Por su parte, el abogado del socio de Sartor, Alejandro Espinoza, señaló que "estamos sumamente tranquilos y confiados en que la investigación va a aclarar los hechos, esto es solo el primer paso".

En tanto, el penalista de un grupo de aportantes 43 de Sartor AGF, César Ramos, señaló que "esperamos que se soliciten medidas cautelares que correspondan a la gravedad (del caso) y que, en los casos más graves, sea la prisión preventiva".