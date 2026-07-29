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Tras violenta huelga, tribunal condena a sindicato de minera Mantoverde a pedir disculpas públicas, clases de derecho y pagar multas

El juzgado de Letras y Garantía de Chañaral acogió la denuncia de la empresa por prácticas desleales en la negociación colectiva. La organización de trabajadores rechazó todas las imputaciones.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 29 de julio de 2026 a las 13:59 hrs.

Valeria Ibarra cobre Huelga
<p>Tras violenta huelga, tribunal condena a sindicato de minera Mantoverde a pedir disculpas públicas, clases de derecho y pagar multas</p>

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