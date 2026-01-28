Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones

Según un documento al que tuvo acceso DF, la nueva propuesta incluye un aumento salarial del 1% por una única vez. La compañía confirmó el acercamiento y lo calificó como "un último esfuerzo para poner término al conflicto".

A 26 días de iniciada la huelga en la minera Mantoverde, la compañía de la canadiense Capstone Copper presentó este miércoles una nueva oferta al Sindicato N°2, en medio de una escalada de tensión entre las partes y mientras un grupo de trabajadores mantiene “tomada” la planta desalinizadora que abastece de agua a la operación.

La propuesta enviada al grupo sindical liderado por Eduardo Clavería -a la que tuvo acceso Diario Financiero- contempla un bono de término de conflicto de $ 15 millones por trabajador, el cual se disgrega en: un bono de término de negociación de $ 3,8 millones; bono de retención y operación de $ 4,8 millones; bono de renovación de jornadas especiales y 40 horas de $ 2,25 millones; bono ORP puesta en marcha de $ 2,15 millones; y un préstamo blando de 36 cuotas por $ 2 millones.

Asimismo, la oferta incluye un incremento salarial por una única vez de 1%, un aumento en el seguro complementario, un bus de extensión recorrido entre la IV Región y la Región Metropolitana y viceversa para trabajadores del turno 7x7, una Beca de Excelencia Académica por toda la duración de la carrera universitaria y beneficios adicionales en bienestar y maternidad.

El documento, titulado “Nueva oferta (final)”, indica además que existirá un “bono trimestral durante 2026 a todos los empleados de Mantoverde del mismo estamento de los trabajadores que componen el Sindicato N°2”.

Consultada la empresa por DF, confirmó la nueva tratativa e indicó que, a pesar del “contexto complejo” y el bloqueo de la desalinizadora que suma 10 días, “la compañía, manteniendo su actuar de buena fe, realizó un último esfuerzo para poner término al conflicto, presentando una oferta concreta, beneficiosa para los trabajadores y competitiva en relación con el mercado”.

Por otro lado, marcaron que la propuesta “se encuentra alineada con los términos de los acuerdos alcanzados previamente con los otros tres sindicatos de Mantoverde, cuyas negociaciones colectivas se desarrollaron en un clima de respeto y entendimiento mutuo”.

Situación actual

Tras el fracaso de una negociación anticipada, las conversaciones entre el sindicato y Mantoverde tampoco flotaron en la negociación reglada, activándose la huelga el 2 de enero. Fuentes conocedoras del proceso afirman que actualmente las tratativas están en punto muerto.

Cabe recordar que la empresa y el gremio de trabajadores han discrepado sobre el impacto de la huelga en las operaciones de la mina y se han enfrentado por la situación en la faena. Actualmente, las operaciones de producción de cobre (sulfuros y óxidos) estarían temporalmente detenidas debido a la ausencia de suministro hídrico, provocada por la obstrucción de los huelguistas que aún se mantienen en el lugar.

Este martes, Mantoverde informó que "si la toma de la planta desalinizadora continúa, la compañía se verá obligada a evacuar al 75% de los trabajadores que no se encuentran en huelga y que permanecen en el campamento, afectando gravemente la continuidad de la operación y vulnerando el derecho a trabajar de quienes no están movilizados".