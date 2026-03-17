40 horas, empleo y flexibilidad: los temas que el empresariado abordó con el ministro Rau

Los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo fueron uno de los temas centrales en la reunión. “Hay varios dictámenes que se han publicado en los últimos meses y que nos preocupan”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

Puntuales hasta las dependencias del Ministerio del Trabajo, en calle Huérfanos, se trasladó este martes el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para reunirse con Tomás Rau, el nuevo ministro de la cartera para abordar los desafíos del país en materia laboral.

“Abordamos temas muy importantes, para temas de crecimiento, de empleo. Ellos plantearon sus inquietudes y obviamente intercambiamos ideas para ver cómo podemos avanzar como país en generar más oportunidades, mayor crecimiento, bienestar y sobre todo avanzar en materias de empleo”, dijo Rau tras la cita.

Los empresarios, por su lado, también valoraron el encuentro y señalaron que le plantearon a la autoridad su preocupación respecto a diversos pronunciamientos de la Dirección del Trabajo (DT), en torno a los cuales esperan cambios.

“Hay varios dictámenes que se han publicado en los últimos meses y que nos preocupan”, comenzó señalando la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

Según detalló, esto incluye “cambios en la interpretación histórica que se ha tenido respecto de algunas materias o incluso exigencias que van más allá de lo que establece la ley".

"Por ejemplo, se cambió la interpretación histórica de que hay que negociar servicios mínimos antes de iniciar una negociación colectiva. También hay temas respecto de cómo se imputan los horarios de colación en la jornada efectiva y así sucesivamente. En materia de implementación de las 40 horas. La verdad es que tenemos claro, y así nos señaló el ministro, que la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso”, señaló Jiménez.

No obstante, agregó la líder gremial, “evidentemente hay espacios de conversación para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas. Tenemos que pensar que hay empresas de menor tamaño, para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante. La forma en cómo esto se haga le vamos a ir haciendo el seguimiento”, dijo la dirigenta.

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Recorte de impuestos

La economista también fue consultada por los diversos anuncios que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó en materia fiscal, en particular sobre la rebaja de impuestos corporativos desde 27% a un 23%.

Sobre esto, Jiménez planteó: “Lo veo con optimismo, porque hemos propuesto una rebaja de impuestos corporativos hace ya más de dos años, en un escenario en que realmente hemos perdido competitividad tributaria respecto de otras economías con las que nos comparamos. Chile tiene hoy día una tasa corporativa muy por sobre el promedio de la de la OCDE”, dijo.