40 horas, empleo y flexibilidad: los temas que el empresariado abordó con el ministro Rau
Los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo fueron uno de los temas centrales en la reunión. “Hay varios dictámenes que se han publicado en los últimos meses y que nos preocupan”, dijo la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
Noticias destacadas
Puntuales hasta las dependencias del Ministerio del Trabajo, en calle Huérfanos, se trasladó este martes el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para reunirse con Tomás Rau, el nuevo ministro de la cartera para abordar los desafíos del país en materia laboral.
“Abordamos temas muy importantes, para temas de crecimiento, de empleo. Ellos plantearon sus inquietudes y obviamente intercambiamos ideas para ver cómo podemos avanzar como país en generar más oportunidades, mayor crecimiento, bienestar y sobre todo avanzar en materias de empleo”, dijo Rau tras la cita.
Los empresarios, por su lado, también valoraron el encuentro y señalaron que le plantearon a la autoridad su preocupación respecto a diversos pronunciamientos de la Dirección del Trabajo (DT), en torno a los cuales esperan cambios.
“Hay varios dictámenes que se han publicado en los últimos meses y que nos preocupan”, comenzó señalando la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
Según detalló, esto incluye “cambios en la interpretación histórica que se ha tenido respecto de algunas materias o incluso exigencias que van más allá de lo que establece la ley".
"Por ejemplo, se cambió la interpretación histórica de que hay que negociar servicios mínimos antes de iniciar una negociación colectiva. También hay temas respecto de cómo se imputan los horarios de colación en la jornada efectiva y así sucesivamente. En materia de implementación de las 40 horas. La verdad es que tenemos claro, y así nos señaló el ministro, que la ley se va a cumplir tal como se aprobó en el Congreso”, señaló Jiménez.
No obstante, agregó la líder gremial, “evidentemente hay espacios de conversación para hacer que esto sea de más fácil adaptación para todo tipo de empresas. Tenemos que pensar que hay empresas de menor tamaño, para las cuales algún grado de flexibilidad en la implementación puede ser interesante. La forma en cómo esto se haga le vamos a ir haciendo el seguimiento”, dijo la dirigenta.
Recorte de impuestos
La economista también fue consultada por los diversos anuncios que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó en materia fiscal, en particular sobre la rebaja de impuestos corporativos desde 27% a un 23%.
Sobre esto, Jiménez planteó: “Lo veo con optimismo, porque hemos propuesto una rebaja de impuestos corporativos hace ya más de dos años, en un escenario en que realmente hemos perdido competitividad tributaria respecto de otras economías con las que nos comparamos. Chile tiene hoy día una tasa corporativa muy por sobre el promedio de la de la OCDE”, dijo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Matías Walker y la urgencia al proyecto de Sociedades Deportivas: “Va a haber mucho más family offices y fondos de inversión dispuestos a invertir en el fútbol chileno”
Ante una posible baja en la inversión de los clubes con menor poder adquisitivo, lo que puedan provocar su posible salida del profesionalismo, el senador de Demócratas e impulsor de la iniciativa llama a verla “como una oportunidad y no como una amenaza”.
Exautoridades laborales del Gobierno de Boric en picada contra la decisión de Kast de retirar el proyecto de negociación multinivel
“Por vía administrativa intenta frenar una política pública ineludible y estratégica para el mundo laboral”, dijo el exsubsecretario del Trabajo, Pablo Chacón. Entre los abogados, en tanto, la lectura es dividida.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete