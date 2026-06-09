Operación Tokio: PDI incautó equipos en sucursal de BancoEstado en pleno corazón del centro de Santiago

Este martes, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Fiscalía Metropolitana Sur realizaron una diligencia en una sucursal de la entidad ubicada en la intersección de las calles Huérfanos y Morandé.

Este martes, en el marco de la denominada “Operación Tokio” y luego de que se conociera que una de las 17 personas formalizadas corresponde a una trabajadora externa vinculada a BancoEstado, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Fiscalía Metropolitana Sur realizaron una diligencia en una sucursal de la entidad ubicada en la intersección de las calles Huérfanos y Morandé, en el corazón de Santiago Centro.

Tras el procedimiento, BancoEstado -que inició una auditoría interna luego de la formalización de la trabajadora externa vinculada al caso- emitió una declaración en la que precisó que “la diligencia correspondió a una incautación de equipos y no a un allanamiento. Y que este procedimiento no afectó la continuidad operacional del banco ni la atención de nuestros clientes, manteniéndose el funcionamiento habitual de nuestras sucursales en todo momento”.

La entidad agregó que mantiene su “disposición permanente a colaborar con las autoridades competentes y continuará aportando todos los antecedentes que sean requeridos en el marco de la investigación. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y la continuidad de la atención a nuestros clientes”.