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Comienza formalización de exejecutivo bancario acusado de integrar red de lavado vinculada al Tren de Aragua

Pasadas las 11:00 de este domingo comenzó la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de los 17 imputados en el marco de la denominada “Operación Tokio”.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Domingo 7 de junio de 2026 a las 11:36 hrs.

Banca Lavado de activos Tren de Aragua Sofía Fuentes
<p>Comienza formalización de exejecutivo bancario acusado de integrar red de lavado vinculada al Tren de Aragua</p>

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