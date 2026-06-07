Comienza formalización de exejecutivo bancario acusado de integrar red de lavado vinculada al Tren de Aragua
Pasadas las 11:00 de este domingo comenzó la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de los 17 imputados en el marco de la denominada “Operación Tokio”.
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Pasadas las 11:00 de este domingo comenzó la audiencia de formalización en el Centro de Justicia de los 17 imputados en el marco de la denominada “Operación Tokio”, que permitió desbaratar una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua y que tiene entre sus partícipes a un ejecutivo de Banco Santander, llamado José Carlos Pérez Asencio.
Los imputados están siendo formalizados por los delitos de asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, lavado de activos, extorsión y contrabando.
Previo al inicio de la audiencia, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros -quien encabezará la instancia- sostuvo un punto de prensa que “en esta organización confluyen una serie de operaciones que hacía en Chile el Tren de Aragua y que se traducían no solo en conseguir dinero, que finalmente es lo que buscan estas organizaciones, sino también en buscar las fórmulas para sacarlo del país sin que pudiesen ser detectados”.
A ello sumó: “Eso es lo interesante de esta investigación y es una investigación que está recién comenzando, porque estamos hablando de cifras muy altas, son miles de millones de pesos, donde obviamente hay muchas personas que están involucradas. Nosotros hemos procedido en este caso en contra de los que están principalmente vinculados a esta estructura fiscal”.
En desarrollo...
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