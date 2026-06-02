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Cómo operaba la red que utilizó cuentas bancarias y criptomonedas para sacar $ 78 mil millones de Chile

La Fiscalía investiga a un ejecutivo de Banco Santander, por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Banca Banco Santander delitos FNE Sofía Fuentes
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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