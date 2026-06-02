Cómo operaba la red que utilizó cuentas bancarias y criptomonedas para sacar $ 78 mil millones de Chile

La Fiscalía investiga a un ejecutivo de Banco Santander, por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó una sucursal de Banco Santander en el centro de Santiago, en el marco de una diligencia encargada por el Ministerio Público, que investiga la participación del ejecutivo de la entidad financiera, José Carlos Pérez, en una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua.

Según explicó el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, la investigación permitió identificar una estructura -en la que no está involucrado Banco Santander Chile- dedicada al lavado de activos provenientes de delitos como extorsión, contrabando, asociación ilícita y asocición criminal, y que tenían a Pérez en el centro de las operaciones.

Según los antecedentes expuestos por la PDI en un punto de prensa, la función de Pérez consistía en “aperturar cuentas en un inicio y posteriormente facilitar los medios para ingresar estas ganancias ilícitas a la banca formal”, y posteriormente su traslado al extranjero.

“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua. No estamos hablando de que el banco, o a través del banco hacía esto, sino que él tenía muchas cuentas abiertas en distintos bancos y, a partir de ahí, empezaba a operar”, explicó Barros.

El esquema

De acuerdo con la PDI, la organización recaudaba fondos provenientes de distintos ilícitos y posteriormente realizaba múltiples transferencias entre cuentas, “incluyendo sociedades fachada y empresas de papel, para luego derivar los recursos a plataformas de criptomonedas”.

El objetivo era complejizar la trazabilidad de los fondos y facilitar su salida de Chile.

“Estamos hablando de una cifra superior a $ 78 mil millones que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países. Es uno de los mayores casos de lavado de activos que hemos tenido en Chile vinculado al Tren de Aragua”, afirmó Barros.

“El lavado que él hace, o en lo que se vincula, tiene que ver con operaciones internacionales, en este caso en particular para el Tren de Aragua”, sostuvo el fiscal regional metropolitano sur, Hugo Barros.

Tolerancia cero

Tras conocerse la noticia, Banco Santander señaló en un comunicado que ha colaborado con las diligencias requeridas por las autoridades, y que durante el operativo, funcionarios de la PDI retiraron un computador y documentación desde la sucursal.

“El banco tiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la ley o de la normativa vigente. En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable”, indicó la entidad.

“Reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, agregó.

En paralelo, la firma envió una comunicación interna a sus trabajadores en la que precisó que, de acuerdo con las funciones asociadas al cargo del ejecutivo detenido, esa persona no contaba con atribuciones para la apertura de cuentas ni para la comercialización de productos bancarios.

Aseguró que, a la fecha, no existen antecedentes que indiquen afectación a clientes, productos o a la continuidad operacional del banco.

Scotiabank y Banco Falabella

Los antecedentes de la investigación también apuntan a que Pérez habría participado en la apertura de cuentas en otras entidades financieras, entre ellas, Scotiabank y Banco Falabella.

Banco Falabella señaló que “cuenta con un modelo permanente de prevención y monitoreo, que considera seguimiento de operaciones y mecanismos de detección de transacciones inusuales o sospechosas, tanto a nivel nacional como internacional”.

Y precisó que “conforme a sus obligaciones legales, el banco reporta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aquellos casos en que se ha concluido la existencia de operaciones desprovistas de justificación económica o jurídica aparente”.

Por su parte, Scotiabank no dio declaraciones.

La Fiscalía no precisó si los recursos obtenidos por la organización criminal circularon por cuentas específicas mantenidas en bancos antes de ser enviados al extranjero, argumentando “que esos antecedentes serán expuestos durante la audiencia de formalización prevista para este domingo”.

Asimismo, ante las consultas de si la UAF emitió Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) relacionados con esta investigación, indicó: “Si hay o no un reporte, esa es una información que es secreta”.