Cuarto día de formalización en caso Sartor: abogado de Credicorp denuncia que “no se ha pagado un solo dólar de los US$ 45 millones” que invirtieron
Los querellantes argumentan la solicitud de prisión preventiva contra Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
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Avanza la audiencia de formalización por el caso Sartor, con su cuarto día de diligencia durante este martes en el Centro de Justicia de Santiago.
En esta nueva jornada, los querellantes de la causa exponen sus argumentos para apoyar la solicitud de prisión preventiva en contra de Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
La instancia la inició el penalista de Credicorp Capital, Juan Domingo Acosta, quien volvió a apuntar contra un esquema defraudatorio que se habría orquestado al interior de Sartor AGF. En este caso, con énfasis en las operaciones realizadas en Perú.
“Si nosotros hubiéramos sabido que se trataban sociedades vinculadas, relacionadas en esos términos (indirectos en Perú), obviamente uno no deja que se invierta”, señaló el abogado.
Acosta señaló que, sin embargo, “lo más importante es que se usaron estas sociedades para simular operaciones de mutuo de préstamo con estas sociedades, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era hacer una operación inter fondos administrados, por cierto, y eso está prohibido por la ley”.
“Le sacaron plata a los fondos, nosotros teníamos el dinero, lo traspasaron directamente a los fondos que tenían otros fondos, que necesitaban liquidez porque estaban pidiendo rescate, no tenían plata y usaron como pretexto esto”, añadió el penalista.
En esta línea, detalló que “interpusieron sociedades vinculadas que nunca recibieron la plata, que firmaron unos pagarés que eran un papel que no servían para nada, como se ha demostrado hasta el día de hoy, porque no se ha pagado un solo dólar de esto, un solo dólar de los más de US$ 45 millones que se hicieron” en estas operaciones financiadas por Credicorp Capital.
En cuanto a la gravedad de las penas, Acosta incrementó las proyecciones realizadas por la fiscalía durante la jornada del lunes -de diez años y un día, a 15 años, por administración desleal y estafa-, al señalar agravantes como que se trataba de una sociedad anónima especial (Sartor AGF) y de un perjuicio superior a los UTM 80 mil.
"Con esta agravante muy calificada, quedamos entre 17 años y medio y 20 años por un delito" de administración desleal, alertó. Y aplicando el artículo 500 del código penal, "subamos en un solo grado, y estamos en penas que van en presidio mayor en su grado máximo y hasta perpetua", añadió.
"Eso es lo que estamos hablando acá, sé que puede no gustar la ley delitos económicos, puede ser criticable, pero es ley, que aprobada por el Congreso y es obligatorio", apuntó.
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