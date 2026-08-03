Tercer día de formalización de caso Sartor: Tribunal decreta arresto domiciliario para exdirector de inversiones de la AGF
Alfredo Harz se convirtió en el quinto imputado con medida cautelar zanjada. El Ministerio Público argumenta las prisiones preventivas que solicitó en contra de Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, y otros dos investigados.
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Una nueva jornada de la audiencia de formalización por el caso Sartor se realiza durante la mañana de este lunes en el Centro de Justicia de Santiago.
El tercer día de la diligencia ya dejó una nueva medida cautelar decretada para uno de los imputados por la trama desatada al interior de Sartor AGF y su matriz.
Tras llegar a un acuerdo con querellantes de la causa, el exdirector de inversiones de la gestora y socio del grupo, Alfredo Harz, cumplirá arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional por lo que dure la investigación, plazo que será determinado por el tribunal al terminar la audiencia.
El exejecutivo de la administradora había concertado la cautelar con el Ministerio Público, tras alcanzar un acuerdo por cooperación eficaz, a raíz de las declaraciones prestadas durante la investigación y los antecedentes entregados.
Sin embargo, el viernes, Toesca, querellante en una acción penal presentada, entre otros, contra Harz, se opusieron a esa medida y solicitaron que se decrete su prisión preventiva. Con todo, este lunes cambiaron su petición.
De esta manera, se transformó en la quinta medida decretada, sumándose a Óscar Ebel, Hugo Baranda, Mauricio Valdés y Miguel León.
En tanto, queda pendiente la cautelar de Juan Carlos Jorquera, para quien la Fiscalía solicitó arresto domiciliario total, mientras que su defensa pidió una medida de menor intensidad.
La audiencia
Durante la tercera jornada de audiencia en curso, los persecutores Felipe Sepúlveda y Juan Pablo Araya iniciaron su argumentación para las solicitudes de prisión preventiva en contra de Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
En su intervención, el Ministerio Público realiza la lectura de chats, documentos societarios, contratos de crédito y prórrogas con sociedades relacionadas, declaraciones y detalles de los financiamientos y responsabilidades de administración cruzadas que originaron la trama al interior de la gestora que investiga el organismo, respecto de Emprender Capital y el proyecto inmobiliario estadounidense Faena Residences Miami, entre otros.
Uno de los hechos destacados por los persecutores en la instancia fue la compra de cuotas de fondos de Sartor AGF por parte de Danke SF para dejar en garantía frente a otro fondo de la gestora, con el que mantenía un financiamiento en mora.
En tanto, la Fiscalía señaló que Pedro Pablo Larraín renunció a su cargo como principal administrador de la sociedad que controla y ejecuta el proyecto inmobiliario en Miami el pasado 29 de julio, un día antes de la formalización. “Llama la atención ya que la posibilidad de renuncia ya estaba y pudo haberla ejecutado antes”, apuntó Araya.
Además, el Ministerio Público apuntó a una de las declaraciones del socio del grupo Sartor, Óscar Ebel, el que confesó que, en un momento de alta necesidad de liquidez, se recurrió a liquidar activos de otros fondos para pagar rescates.
En tanto, un grupo de ejecutivos de Credicorp Capital, querellante en la causa e inversionista de Sartor AGF, señalaron que los socios y ejecutivos de la gestora nunca transparentaron la relación del grupo con las empresas que terminaron financiando los fondos en instancias como presentaciones o requerimientos de información por correo.
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