Demanda de oficinas por mineras y proveedores relacionados crece 200% en el último año

El fortalecimiento de la cartera de proyectos de la industria y el auge de inversiones vinculadas al cobre y litio, impulsa una nueva etapa de crecimiento en el mercado de oficinas corporativas en Santiago, dice Colliers.

En medio del fuerte repunte que ha registrado el precio del cobre durante este año, la minería y las compañías que forman parte de su cadena de valor se han convertido en uno de los principales motores de la recuperación del mercado de oficinas en Chile, según un análisis de la consultora Colliers.

Durante el último año, dijo la intermediadora, la demanda por espacios corporativos provenientes de empresas mineras, de ingeniería, construcción, tecnología, logística y servicios especializados creció cerca de 200%, impulsada por la apertura de nuevos proyectos, el fortalecimiento de equipos locales y el aumento de contratos asociados a la industria

“Este dinamismo se ha traducido en un aumento de las búsquedas de oficinas de alto estándar, especialmente en edificios Clase A y A+, donde las compañías privilegian ubicaciones que faciliten la conexión con clientes, entidades financieras, autoridades y servicios corporativos. Las Condes, Providencia y Vitacura siguen concentrando gran parte de esta actividad, aunque otros polos de negocios también comienzan a captar una parte relevante de la demanda”, sostuvo Jaime Ugarte, director Ejecutivo de Colliers.

Los mercados

Según la intermediadora, la expansión de proveedores mineros ha sido uno de los principales impulsores del mercado. Empresas ligadas a servicios de ingeniería, equipamiento, mantenimiento industrial, tecnología y gestión de proyectos han incrementado su presencia en Santiago para acompañar los planes de inversión que actualmente desarrollan las principales compañías mineras del país, añadió.

“Estamos observando una demanda mucho más activa por parte de empresas vinculadas a la minería, tanto de productores como de proveedores. Se trata de compañías que requieren consolidar equipos, fortalecer sus operaciones en Chile y proyectar crecimiento para los próximos años, lo que se está reflejando directamente en el mercado de oficinas”, sostuvo Ugarte.

El ejecutivo añadió que la tendencia también ha favorecido la absorción de superficies vacantes y una mayor actividad en diversos submercados corporativos. Afirmó que mientras sectores tradicionales como El Golf y Nueva Las Condes continúan liderando las preferencias de las grandes compañías, Ciudad Empresarial ha ganado protagonismo como alternativa para empresas proveedoras y de servicios especializados, gracias a la disponibilidad de superficies de mayor tamaño, costos competitivos y una excelente conectividad con las principales autopistas urbanas.

Desde la consultora señalaron que, de mantenerse el actual nivel de inversión minera, se espera que la demanda por oficinas continúe creciendo durante los próximos años, consolidando a la minería y a su ecosistema de proveedores como uno de los principales impulsores del mercado corporativo chileno.

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) elevó el precio promedio del metal desde los US$ 4,95 la libra hasta los US$ 5,55 para 2026; y desde los US$ 5,00 hasta los US$ 5,10 la libra promedio para 2027. El Gobierno ha destacado que se trata de niveles históricamente altos que reflejan una demanda mundial sólida y un mercado con estrechez de oferta.

En línea con lo anterior, Cochilco registra una cartera de inversión minera de US$ 104.549 millones para el período 2025–2034, el mayor nivel en más de una década.