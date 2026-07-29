Caso Sartor: liquidador de matriz deja sin efecto compra del 90% del fondo controlador de Azul Azul por parte de Clark
La transacción motivó una sanción por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y una querella por el delito de omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones en contra del expresidente de la concesionaria del club Universidad de Chile.
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A hora de la masiva formalización por el Caso Sartor, un nuevo vuelco tomó una de sus aristas más bulladas.
Durante la tarde de este miércoles, Azul Azul, matriz del club de fútbol Universidad de Chile, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que, el liquidador de Asesorías e Inversiones Sartor S.A., la matriz del grupo Sartor, dejó sin efecto la compra del 90% de las cuotas del fondo de inversión privado (FIP) “Tactical Sport” que estaban en manos de dicha sociedad, por parte de Michael Clark.
La transacción se realizó a finales de 2024 y motivó una sanción por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y una querella por el delito de omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones en contra de Clark. Por este último ilícito, el expresidente de Azul Azul será formalizado en una audiencia que comenzará este jueves, junto a otros 10 imputados.
“Con esta fecha, el liquidador concursal de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. en procedimiento concursal de liquidación informó a la sociedad (Azul Azul) que por instrumento privado de fecha 29 de julio de 2026, acordó con Inversiones Antumalal Limitada la resciliación de la compraventa de fecha 13 de diciembre de 2024, en virtud de la cual esta última adquirió la cantidad de 6.354.981 cuotas de la serie única del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, correspondientes al 90% de las cuotas de la serie única de dicho fondo”, informó la sociedad en un hecho esencial al mercado.
El FIP es, a su vez, propietario del 63,07% de las acciones Serie B de Azul Azul. Inversiones Antumalal, en tanto, es controlada por Michael Clark.
“En virtud de lo anterior, se dejó sin efecto la referida transferencia, retrotrayéndose las partes a la situación de propiedad existente con anterioridad a la celebración de dicho contrato”, añadió el documento.
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