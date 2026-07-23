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Chambers & Partners publica guía 2026 de los asesores legales detrás de las grandes fortunas del país

La esperada publicación se conoce en medio de una creciente demanda por asesoría patrimonial y de los cambios tributarios que contempla la ley de reconstrucción.

Por: Paula Vargas

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 20:30 hrs.

Paula Vargas abogados abogadas ranking estudios legales Asesorías Patrimonio familiar Familias leyes reconstruir
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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