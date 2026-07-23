Chambers & Partners publica guía 2026 de los asesores legales detrás de las grandes fortunas del país

Mientras el foco de los expertos detrás de las familias más acaudaladas del país ha estado centrado en los avances de la ley de reconstrucción nacional, que contiene un cóctel importante de normas que impactarán la planificación patrimonial, este jueves se conoció la guía 2026 de Chambers & Partners sobre los abogados y estudios que asesoran a los altos patrimonios (private wealth law), uno de los rankings más esperados por la comunidad legal desde su lanzamiento en 2017.

Como ya es habitual, este año se sumaron nuevos estudios y más abogados especialistas, pasando de 12 a 14 las firmas reconocidas y de 37 a 47 los expertos destacados en estas materias.

En el podio, es decir, la banda 1, se mantienen las mismas oficinas del año anterior: Allende & Cía., Fischer & Cía., Fuensalida y Del Valle, Torretti y Martínez-Conde, junto a Ulloa & Cía.

En tanto, en la banda 2 siguen liderando Carey y Recabarren & Asociados. Mientras, en la banda 3 asoman los primeros cambios, sumándose a la clasificación Claro & Cía., Alvarado & Cía. y Lathrop, Mujica, Herrera & Diez Abogados, pero se mantienen Alcaíno Abogados, Barros & Errázuriz, Garfias & Cía. y Jara del Favero.

El único estudio que sale de la guía es el disuelto MBC Abogados, donde una de las socias era María Teresa Cremaschi, quien -en todo caso- se mantiene en el ranking de especialistas.

Como ya es habitual, este año se sumaron nuevos estudios y más abogados especialistas, pasando de 12 a 14 las firmas reconocidas y de 37 a 47 los expertos destacados en estas materias.

A nivel individual, aunque la lista se amplió de forma importante, permanecen incólumes en la banda principal: Adriana Zaidan, Alex Fischer, Carolina Fuensalida, Eduardo Torretti, Francisco Javier Allende, Jaime del Valle, Nicolás Ulloa y Pablo Greiber, además de Gonzalo Garfias. En esta banda, el único que queda fuera es Fernando Barros, dado su reciente nombramiento como ministro de Defensa. Asimismo, se reconoce la expertise y trayectoria de Jaime Carey, que nuevamente es mencionado como Senior Statespeople.

Entre las bandas 2 y 3 asoman casi 30 especialistas (entre los entrantes y los que suben de banda), a los cuales se suman tres jóvenes promesas: Nicolás Maturana, de Claro & Cía.; Andrés Ossandón, de BOP Abogados; y Carolina Hardy, de Alcaíno Abogados.

Práctica más demandada

La creciente comunidad de especialistas abocados a planificación patrimonial no solo es un aspecto particular del país. De hecho, la guía global, que evalúan 55 países, este año reconoce un 10% más de abogados que el año anterior, llegando a un total de 5.060 expertos legales rankeados en todo el mundo.

Y es que, tal como menciona Chambers & Partners, cada vez hay más demanda por aspectos específicos de la gestión de la riqueza, que incluyen temas como planificación filantrópica; transferencia de patrimonio; planificación de sucesión empresarial; planificación fiscal de herencias, donaciones y transmisiones intergeneracionales; creación y administración de fideicomisos y patrimonios; transferencia de activos; salida a bolsa de empresas familiares; y estructuración de inversiones entrantes y salientes.

En Chile, se trata de una disciplina que, en el ámbito jurídico, ha crecido de forma sistemática en los últimos años. Y, en este nuevo ciclo político, justamente el corazón de los cambios que traerá la también denominada ley miscelánea tiene que ver con aspectos que tocan temas patrimoniales, como la ventana para adelantar herencias mediante donaciones con una rebaja del 50%; la regularización y eventual repatriación de activos mantenidos en el extranjero; la posibilidad de ordenar utilidades acumuladas y retiros en exceso en sociedades familiares; y un eventual nuevo escenario tributario para holdings, empresas familiares e inversiones financieras, producto de la reintegración y la rebaja del impuesto corporativo.

Revisa aquí el ranking completo de Chambers & Partners.