La empresa chilena detrás del retiro de arándanos en EEUU

La empresa chilena Comfrut retiró del mercado un lote de arándanos congelados comercializados en supermercados Publix de Estados Unidos, luego de detectar una posible contaminación con Escherichia coli.

Esta semana se conoció el retiro de bolsas de arándanos congelados en supermercados Publix en ocho estados de Estados Unidos, desde Alabama hasta Virginia. Se venden bajo la marca GreenWise, la línea orgánica de la cadena supermercadista y los procesa una empresa chilena, Frutas y Hortalizas del Sur S.A., parte de Comfrut, uno de los mayores exportadores de berries congelados del país.

La propia compañía comunicó el retiro el 3 de julio. En el documento explica que un lote específico podía estar contaminado con Escherichia coli y que había 12 casos confirmados.

Parte importante del negocio de Comfrut es que empaca fruta congelada para distintas marcas. Según informan, tienen más de 200 SKU, con plantas en Chile, México y un repack en Estados Unidos.

Históricamente, dicen distintos consultados, su principal accionista fue Pablo Hevia. Estudió economía agraria en la Universidad de California, Davis, y fue presidente de la firma hasta 2023. Ese año, según su LinkedIn, se jubiló.

La empresa nació en 1988 con su planta principal en San Carlos, en Ñuble. En 2021 sumó plantas en Curicó y México, en 2022 una en Estados Unidos, y hoy exporta a decenas de países.