El Óscar Hasbún influencer

Con 23 años, el nieto de Antonio Vodanovic e hijo del ejecutivo Óscar Hasbún maneja un programa de entrevistas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Hoy suma más de 575 mil visualizaciones mensuales y dice que su meta final está en la televisión.

Cuando Radio Agricultura lo contactó para desarrollar un programa propio, Óscar Hasbún Vodanovic llegó a la primera reunión convencido de que la propuesta era para hacer algo con su abuelo, el animador histórico del Festival de Viña, Antonio Vodanovic. Para su sorpresa, la radioemisora controlada por la SNA le propuso crear un proyecto propio. El estudiante de 23 años de Ingeniería Comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez hasta entonces sólo contaba con experiencia animando eventos, desde donde saltó su nombre como sugerencia a la gerencia de la radio que buscaba rostros jóvenes.

Su primera idea fue hacer un programa para entrevistar a hijos de personajes conocidos, como él. Pero esa misma noche la descartó. “Me di cuenta de que me iba a encerrar yo mismo en eso”, cuenta. Entonces reformuló el proyecto y le propuso a la emisora un espacio donde emprendedores, deportistas, artistas, científicos e influencers hablaran del proceso de sus logros: los miedos, los fracasos y las decisiones que los llevaron a atreverse. La idea convenció a la radio.

Entonces vino la etapa siguiente: conseguir auspicios. Demoró tres meses en cerrar el primero, Buale. “Hablé con 100 personas. 99 me dijeron que no y una me dijo que sí”, recuerda.

En noviembre Hasbún debutó con Yo Me Atrevo en Radio Agricultura y Agricultura TV, y hoy mantiene un perfil público en redes sociales, donde se presenta como “Artista. Haz las cosas de corazón. Host / YO ME ATREVO”. Su representante es su padre, Óscar Hasbún Martínez, hombre fuerte de los directorios del grupo Luksic. “No tengo mánager, mi mánager es mi papá”, dice. Él revisa contratos, corrige los correos dirigidos a potenciales auspiciadores y lo orienta en las conversaciones con las marcas, mientras Óscar Jr. se dedica a la preparación de las entrevistas.

El programa se transmite los sábados entre las 18:00 y las 19:00 horas y, según cifras de la radio, alcanza una audiencia nacional diaria de 61.842 personas y cerca de 575 mil visualizaciones mensuales entre streaming, YouTube y redes sociales.

La televisión es su objetivo de largo plazo, dice, una vez que termine su carrera. Asegura que prepara las entrevistas mucho más que los exámenes porque, según un consejo de su abuelo, “no hay mejor improvisación que la que está preparada”.