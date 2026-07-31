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La singular invitación que recibió el Haras de Liliana Solari para participar en Japón

Tras el triunfo de Teao en el Gran Premio Latinoamericano, la organización de la Japan Cup invitó directamente al Haras Don Alberto a competir en la edición 2026. En paralelo, el criadero avanza en un aumento de capital por $ 10 mil millones.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 11:35 hrs.

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<p>La singular invitación que recibió el Haras de Liliana Solari para participar en Japón</p>

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