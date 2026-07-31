La singular invitación que recibió el Haras de Liliana Solari para participar en Japón
Tras el triunfo de Teao en el Gran Premio Latinoamericano, la organización de la Japan Cup invitó directamente al Haras Don Alberto a competir en la edición 2026. En paralelo, el criadero avanza en un aumento de capital por $ 10 mil millones.
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“En nombre de Haras Don Alberto y de toda nuestra familia, deseo expresar nuestro más sincero agradecimiento por su amable carta. Sus palabras de felicitación por la victoria de Teao en el Gran Premio Latinoamericano en el Hipódromo de Monterrico, en Lima, nos llena de orgullo y satisfacción”.
La frase es de Carlos Heller Solari, y está contenida en una carta dirigida a Tom Hashimoto, gerente general de la Japan Racing Association (JRA) en la oficina de Nueva York. Es parte de la respuesta que dio el empresario chileno a una singular invitación para participar en la próxima edición de la Japan Cup 2026, uno de los eventos hípicos más prestigiosos del mundo.
Sin dudarlo, Heller confirmó la participación en dicha competencia, agendada para el próximo 29 de noviembre en el Hipódromo de Tokio, donde el representante de Haras Don Alberto será Teao.
Fundado en Los Ángeles en 1987 por Liliana Solari y sus hijos Carlos y Andrea Heller Solari como un criadero de caballos de carrera, Haras Don Alberto depende de la sociedad Inversiones Kennedy como único accionista.
Y está en un proceso de aumento de capital, que es parte —dicen entendidos— de los cambios societarios derivados de la separación de negocios entre ambos hijos de la empresaria.
El aumento de capital es por $ 10 mil millones, lo que dejará a Haras Don Alberto con un capital total de $ 33.089 millones.
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