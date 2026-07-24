Quiénes son las dos socias que coordinaron la integración de MBI con Quest

La fusión entre MBI Inversiones y Quest Capital, que dio origen a mbiQ, se concretó la semana pasada con la firma de sus 13 socios. La nueva administradora reúne más de US$ 3 000 millones en activos, 34 fondos y sobre 140 profesionales. Entre sus socios hay dos mujeres, Karin Küllmer y Ximena Vial, quienes además coordinaron durante meses la integración de ambas compañías. Son las únicas socias de la nueva firma.

Küllmer, de MBI, nació en Valdivia y estudió economía agraria en la Universidad Austral. Hizo carrera en Banco Santander, donde fue subgerente de Asesoría e Inversiones en Santander Investment, y en Compass Group, donde creó y lideró por más de una década el negocio de clientes privados. Se incorporó como socia a MBI en 2009 e impulsó el área de multifamily office de la firma.

Vial, de Quest, es ingeniera comercial y magíster en marketing de la Universidad de los Andes, donde hizo clases antes de sumarse a la administradora. En los últimos años se concentró en la inversión de impacto, que combina rentabilidad con retorno social y ambiental, y figura entre las principales gestoras del segmento en Chile. También es directora del GSG NAB Chile.