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Quiénes son las dos socias que coordinaron la integración de MBI con Quest

La nueva administradora reúne más de US$ 3 000 millones en activos, 34 fondos y sobre 140 profesionales.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 07:44 hrs.

Fondos de inversión Mujeres Ejecutivos
<p>Quiénes son las dos socias que coordinaron la integración de MBI con Quest</p>

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