MBI adquiere negocio de fondos y asesoría de Quest Capital
Pasará a llamarse MBIQ. La nueva firma administrará y asesorará activos por más de US$ 3.000 millones, gestionados por un equipo de más de 140 personas.
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Una nueva transacción se llevó a cabo en la industria de la gestión de activos chilena. La mañana de este martes, la administradora MBI anunció que sus controladores llegaron a un acuerdo para adquirir las acciones de dos sociedades del grupo financiero Quest Capital.
En detalle, “a través de la sociedad creada al efecto denominada MBI-Q SpA, materializó la compra de la totalidad de las acciones de Quest Administradora General de Fondos S.A. y, además, de Quest Advisors S.A.”, reveló MBI.
“La integración de ambos grupos se materializará mediante la fusión de MBI-Q SpA con Quest SpA. Hacemos presente que la coexistencia de dos administradoras generales de fondos dentro del Grupo MBI tiene carácter meramente transitorio”, añadió.
Según detallaron en un posterior comunicado, “se creó una sociedad denominada MBIQ, que reunirá a los socios de ambas compañías. En esta nueva sociedad mantendrán una participación mayoritaria José Manuel Ugarte, Arturo Claro, Karin Küllmer y Jorge del Puerto”, es decir, los principales socios de MBI.
La nueva firma “administrará y asesorará activos por más de US$ 3.000 millones, gestionados por un equipo de más de 140 personas”, añadió MBIQ.
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