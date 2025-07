La millonaria oferta china por Construmart que enfrenta a Gabriel Ruiz-Tagle con sus antiguos socios

El empresario Li Weiguo -que en su país de origen, China, es un conocido emprendedor- estuvo una vez en Chile el año pasado. Fue en septiembre, en una visita relámpago, de un día, cuando este creador de la firma Oriental Yuhong Waterproof Technology, estaba tras la carrera por quedarse con la chilena Construmart, una de las compañías insertas en el mercado de venta de materiales de construcción y artículos de ferretería, que cuenta con 31 locales en el país, ubicados de Arica a Puerto Montt.

“Es un empresario trabajólico. Vino por el día a Chile. Conoció al personal, recorrió locales y después se fue a México”, confidencia un testigo que supo de ese viaje

Menos de un año después de aquella visita, Li Weiguo está a punto de cumplir su objetivo, luego de que esta semana su firma oficializara en la bolsa de Shenzhen un acuerdo para comprar Construmart, hoy en manos del empresario Gabriel Ruiz-Tagle y su familia.

Claro que esta transacción no ha dejado indiferente a al menos parte de quienes fueron compañeros de ruta de Ruiz-Tagle en la propiedad de Construmart, a través del Fondo de Inversión Privado Hammer.

El “rey de la impermeabilidad”

Primero, presentémoslo. En prensa local a Li Weiguo se le ha llamado “el rey de la impermeabilidad”, siendo nombrado en 2003 como uno de los Top Ten jóvenes emprendedores de Beijing. En ese momento, Li Weiguo llevaba menos de una década haciendo crecer a Oriental Yuhong Waterproof Technology, más conocida por su nombre más corto Yuhong (OYH), una compañía inserta en el mundo de la producción y venta de materiales para la construcción, pero que se especializa en tecnologías impermeabilizantes.

Li Weiguo, ciudadano chino graduado de la Escuela Superior de Agricultura de Hunan, tras trabajar entre 1993 y 1995 para la Oficina de Estadística de la Provincia de Hunan, fundó Yuhong en 1995, hace justo 30 años, y la listó en la bolsa de Shenzhen, en 2008. En la actualidad, según registros públicos, Li Weiguo ostenta el 22,69% de la propiedad de Yuhong, acompañado de su hermano Li Xingguo, que aparece con el 0,43%.

Considerado en el ranking de Harvard Business Review como uno de los 100 mejores CEO de China -por su rendimiento-, y haber sido nombrado como Emprendedor Mundial del Año por Ernst & Young, en 2023, hoy Li Weiguo, el chairman de la firma, de 60 años y definido en el medio local chino como un self-made man, figura en el ranking Forbes en el número 2.655 de los más ricos del mundo, con un patrimonio de US$ 1.300 millones, según datos de esta publicación, al 2025.

¿Qué tiene de particular OYH? Con headquarters ubicados en Beijing, presencia en 150 países y exportaciones de sus productos a más de 100 mercados, la empresa creada por Li Weiguo es reconocida como la firma de impermeabilización más grande de Asia. Su core es ofrecer servicios integrales en la industria de la construcción, que van desde la consultoría y diseño, hasta el mantenimiento. Con más de 100 filiales, en América Latina esta firma china tiene recién una tímida presencia, con oficinas en México y Brasil, mientras en Estados Unidos dispone -según su información oficial-, de una oficina, un centro de investigación y desarrollo, y una fábrica.

Y es que, si bien su actividad fundamental está obviamente en Asia, hace ya tiempo que había emprendido un camino de diversificación, en parte impulsado por los reveses que vio la industria de la construcción en China, marcada por la desaceleración de las ventas y los precios, y con muy bullados casos de inmobiliarias aproblemadas, como Evergrande.



El deal que no fue y el

efecto Trump

Así, cuando Li Weiguo puso por primera vez los ojos en Construmart, en ese momento esta firma estaba en manos del Fondo de Inversión Privado Hammer.

Todo empezó cuando PwC China tuvo el mandato para comprar una empresa de este rubro. Como toda transacción, la subieron a la plataforma de M&A interna, lo que hizo que PwC Chile lo viera y les plantearon que Construmart calzaba. Así, el fundador de Yuhong hizo el due diligence sobre Construmart, e hizo su oferta de compra sobre la cadena chilena. Era un momento óptimo, pues el fondo Hammer iba a culminar su plazo de vigencia a inicios de 2025 y, por tanto, debía vender su activo y repartir los recursos a sus aportantes, entre los que estaban varios conocidos hombres de negocios chilenos: Gabriel Ruiz-Tagle con su familia, con el 48,8% de las cuotas del fondo; Guillermo Harding; Julio Campos: José Yuraszeck y varios ejecutivos de LarrainVial, entre otros.

Claro que, en aquella oportunidad, tal transacción no fructificó. Testigos cuentan que la oferta del líder de Yuhong contemplaba sólo el 50% de la propiedad de Construmart, lo que no fue del agrado en particular de Ruiz-Tagle, a quien no le acomodaba tener que quedarse en la firma con otro socio externo al grupo original. Así, indican testigos, este último optó por hacer su propia oferta, transformándose en el comprador de la mitad que no tenía de la firma, a través de su sociedad Inversiones RTB. Ese acuerdo se selló a fines de 2024, pero se materializó y pagó en abril pasado, tras el visto bueno de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Li Weiguo había perdido aquella pulseada.

Sin embargo, tan sólo meses después, todo cambió. Li Weiguo, quien ya conocía la compañía por haber hecho aquel due diligence, se dirigió directamente con otra oferta, esta vez al único dueño, hecha llegar a Gabriel Ruiz-Tagle por medio de la mano derecha de éste, Felipe Baraona. Personas consultadas indican que era la misma oferta anterior, esto es pagar 8,3 de ebitda, pero ahora la firma asiática ofertaba por el 100% de la propiedad. Y claro, con la diferencia de que aquel 8,3 ebitda era mayor, porque el ebitda de Construmart se había incrementado debido a los buenos resultados obtenidos. Eso dio, al final, los US$ 123 millones conocidos esta semana.

¿Qué cambió para Li Weiguo? Testigos indican que un factor gravitante fue la señal dada por el gobierno chino a las compañías, en orden a diversificar mercados con urgencia, conforme avanzan las políticas proteccionistas y arancelarias de Donald Trump, lo que implica la necesidad de abrir otras plazas distintas de Norteamérica, y generar otras redes y canales de distribución.

La molestia de ex Hammer

En privado, no son pocos los ex aportantes de Hammer que hoy están muy molestos con este nuevo deal. En simple, fuentes del proceso explican desde esta vereda que en aquel primer deal la firma fue valorizada en US$ 84 millones, según el ebitda que se consideró para la venta. Y ahora tan sólo seis meses después, la valorización de Construmart es mayor en 40% a aquel monto, lo que los lleva a concluir que hubo un ocultamiento de los datos reales del ebitda que afectó el precio y, en definitiva, los recursos que recibieron. Recién están asimilando los antecedentes conocidos esta semana, con miras incluso a evaluar posibles acciones legales para que esto se investigue.

Consultado José Yuraszeck, afirmó a este medio: “Cuando vendimos en diciembre del año pasado, no sabíamos que el ebitda de este año era 40% más alto. Por lo tanto, no sabíamos y fuimos engañados en el precio de venta que hoy día hace Gabriel Ruiz-Tagle. Nos parece extremadamente extraño y creemos que hay ocultación de información a los que vendimos el año pasado”.

Sin embargo, la contracara la da el presidente de Construmart, Felipe Baraona, quien consultado por este medio dijo: “La oferta que hizo RTB fue hecha el 29 de noviembre del 2024 y fue aceptada por el comité de inversiones del FIP Hammer. Dicha propuesta fue considerada mejor que la de OY porque era el 100% y pagada al contado. Es por eso que la asamblea de aportantes en su totalidad aprobó la operación el 30 de diciembre del 2024. Todos los directores de Construmart aprobaron la venta y los balances del 2024. Estos mismos directores estuvieron hasta abril del 2025, una vez aprobada la operación por la FNE, y conocían perfectamente el buen desempeño de Construmart que a esa fecha había mejorado sus utilidades sustancialmente versus el 2024”.





Papeles, tableros, hotel y más

Como sea, una vez que la transacción se concrete, Gabriel Ruiz-Tagle -exministro del Deporte-, seguirá concentrado junto a su familia en un pool de negocios que en algunos casos controla, o que en otros participa con otros socios, y que consideran rubros muy diversos, desde los papeles gráficos, hasta hotelería y una actividad conservacionista. Ya no es el dueño de Pisa, vendida a la sueca SCA, la firma que se vio involucrada en el caso tissue.

Acompañado de sus seis hijos varones -todos Ruiz-Tagle Barros-, Gabriel Ruiz-Tagle Correa maneja sus inversiones desde su family office, de nombre Triple I. Con su familia ostenta el 100% de la firma Distribuidora de Papeles Industriales (Dipisa), que se dedica a proveer papeles en un amplio giro, desde papeles gráficos hasta tissue. Fundada a fines de los ‘70, es de los negocios más longevos de Ruiz-Tagle, el que se considera el origen de su actividad empresarial, y que está a cargo de su hijo Gabriel Ruiz-Tagle, en la gerencia general.

Aunque no es una compañía grande, ha ido creciendo, pues a los papeles gráficos, de packaging, papel fotocopia, corrugados, autoadhesivos, entre muchos, la firma incorporó la categoría de insumos gráficos, lanzando la marca PIX, que incluye tintas y barnices. Y a la vez, está también presente en la industria de productos de tissue e higiene, con la marca Ovella.

“No es menor la desaparición de un distribuidor como Dimar, y sólo nosotros podemos absorber de manera rápida el rol que ellos desempeñaban. Pueden confiar en que vamos a acompañarlos en todos sus proyectos”, afirmaba el gerente general de Dipisa en una entrevista publicada por el gremio Asimpres en su sitio web, en julio de 2024.

Otro de los negocios a los que han puesto fichas es Chile Panel, donde ostentan el 97% de la propiedad, y que con planta en La Unión se dedica a la producción de tableros OSB, que comercializa con la marca Ultu, y cuyo CEO es otro hijo, Ignacio Ruiz-Tagle Barros. Esta compañía tiene un ambicioso plan de crecimiento para modernizar su planta y para producir pellets de madera.

También tienen el 100% de Energía Los Portones, y en el sur de Chile, en la zona del Lago Ranco, desde hace años que desarrolla una prolífica actividad conservacionista con Parque Futangue, unas 13.500 hectáreas, que han desarrollado con hotel incluido en la Patagonia Norte de Chile.

Los Ruiz-Tagle también participan con el 99% de la propiedad de Inmobiliaria Conquista, aunque hoy esta compañía está más bien en un proceso de hibernación, sin proyectos.

Ahora bien, en participaciones no controladoras, poseen el 40% de Frutícola Atacama, que se dedica a la producción y exportación de uvas, cítricos y paltos, en la zona norte de Chile, con campos en la zona de Copiapó y Vicuña.

Recientemente también se sumaron al pool de inversionistas en Farmacias Ahumada, en su caso con casi el 30% de la propiedad. En esa compañía son parte de un grupo que también integran Guillermo Harding y otros inversores que adquirieron esta farmacéutica a la internacional Walgreens. Y también está en edificios de renta en Santiago, con el 30% a través de Conquista, y donde participan varios socios.

El plan minorista

Si bien Yuhong se dedica preferentemente a la producción de adhesivos (impermeabilizantes), se ha expandido al rubro construcción en el comercio al por mayor, y también ha desarrollado una actividad minorista en su país, con unos 3 mil locales especializados que distribuyen sus productos.

Por eso, testigos creen que la compra de Construmart le servirá no sólo para diversificar mercados, sino además para empaparse también de la experiencia de una actividad minorista de mayor calado, con la distribución en general de productos del área home improvement, que bien podría llevar a su país y a los otros mercados.

Algo que ya al menos en 2023 dejaba entrever como parte de su plan de negocios en sus presentaciones oficiales. “La compañía aprovechará las oportunidades estratégicas en el mercado minorista. Continuaremos profundizando nuestras fortalezas en áreas clave, ampliando categorías de productos (…) Esto impulsará la transformación e implementación de la compañía en el sector global de materiales de construcción de consumo”, decía la firma en su reporte anual de 2023. Y agregaba que implementaría estrategias como “fusiones y adquisiciones en extranjero”.

Según entendidos, no es necesario que esta operación pase por el control preventivo de la FNE, dado que Yuhong no tiene operaciones en Chile. Hasta ahora. Con la compra avanzaría en su declarado plan de “hacer realidad el sueño de un Yuhong Oriental global”.