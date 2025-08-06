Alza en escrituraciones permite a Paz Corp repuntar y elevar utilidades en 88% durante el primer semestre
Los ingresos alcanzaron los $ 74.392 millones, cifra 51% superior al mismo periodo de 2024.
Luego de varias bajas consecutivas, Paz Corp logró repuntar durante el primer semestre de este año.
En el periodo, la empresa registró una utilidad de $ 5.014 millones, un aumento de 88,1% respecto al primer semestre de 2024. Paz Corp explicó en su análisis razonado que el alza se debe a un aumento en la ganancia bruta por los mayores ingresos.
Respecto a este último indicador, la compañía recalcó que los ingresos alcanzaron los $ 74.392 millones, cifra 51% superior al mismo periodo de 2024.
El gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo, explicó “que este aumento se debió a un mayor volumen de escrituraciones en Chile y Perú, con un segundo trimestre particularmente positivo en ambos mercados, con alzas de 98,8% en Chile y 12,9% en Perú”.
Por su parte, las escrituras acumuladas en el primer semestre de 2025 alcanzaron los UF 2.633.000, un incremento de 27,7% respecto al mismo periodo de 2024; crecimiento que para la empresa "refleja el buen desempeño general de nuestros proyectos, impulsado en parte por una mayor actividad en entrega inmediata en Chile, donde las escrituraciones crecieron 46,5% en el semestre”.
Las promesas, en tanto, alcanzaron UF 2.482.000, un aumento de 12,2% respecto del mismo semestre del año anterior, con un crecimiento de 8,5% en Chile y de 17,6% en Perú.
“Si bien el mercado en Chile sigue siendo desafiante, con una alta cantidad de stock, vemos un año alineado con nuestras proyecciones, con un buen desempeño en Perú y una paulatina reactivación de nuestros proyectos de entrega inmediata en Chile. Esperamos que esta tendencia continúe en la segunda mitad del año, impulsada por incentivos como el subsidio a la tasa hipotecaria. Esto nos permite mantener un moderado optimismo en línea con nuestra estrategia, pero siendo muy prudentes ante un mercado que aún se mantiene complejo”, añadió Magendzo.
A junio de 2025, Paz Corp cuenta con un portafolio conformado por 32 proyectos, 20 en Chile y 12 en Perú.
