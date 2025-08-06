Alza en escrituraciones permite a Paz Corp repuntar y elevar utilidades en 88% durante el primer semestre

Luego de varias bajas consecutivas, Paz Corp logró repuntar durante el primer semestre de este año.

En el periodo, la empresa registró una utilidad de $ 5.014 millones, un aumento de 88,1% respecto al primer semestre de 2024. Paz Corp explicó en su análisis razonado que el alza se debe a un aumento en la ganancia bruta por los mayores ingresos.

Respecto a este último indicador, la compañía recalcó que los ingresos alcanzaron los $ 74.392 millones, cifra 51% superior al mismo periodo de 2024.

El gerente general de Paz Corp, Ariel Magendzo, explicó “que este aumento se debió a un mayor volumen de escrituraciones en Chile y Perú, con un segundo trimestre particularmente positivo en ambos mercados, con alzas de 98,8% en Chile y 12,9% en Perú”.

Por su parte, las escrituras acumuladas en el primer semestre de 2025 alcanzaron los UF 2.633.000, un incremento de 27,7% respecto al mismo periodo de 2024; crecimiento que para la empresa "refleja el buen desempeño general de nuestros proyectos, impulsado en parte por una mayor actividad en entrega inmediata en Chile, donde las escrituraciones crecieron 46,5% en el semestre”.

Las promesas, en tanto, alcanzaron UF 2.482.000, un aumento de 12,2% respecto del mismo semestre del año anterior, con un crecimiento de 8,5% en Chile y de 17,6% en Perú.

“Si bien el mercado en Chile sigue siendo desafiante, con una alta cantidad de stock, vemos un año alineado con nuestras proyecciones, con un buen desempeño en Perú y una paulatina reactivación de nuestros proyectos de entrega inmediata en Chile. Esperamos que esta tendencia continúe en la segunda mitad del año, impulsada por incentivos como el subsidio a la tasa hipotecaria. Esto nos permite mantener un moderado optimismo en línea con nuestra estrategia, pero siendo muy prudentes ante un mercado que aún se mantiene complejo”, añadió Magendzo.

A junio de 2025, Paz Corp cuenta con un portafolio conformado por 32 proyectos, 20 en Chile y 12 en Perú.