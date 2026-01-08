Claro & Cía. suma socios para áreas corporativa y de litigios y libre competencia
Noticias destacadas
Claro & Cía. anunció la incorporación de Vicente Allende y Martín Fischer como nuevos socios, fortaleciendo sus áreas corporativa y de litigios y libre competencia. Allende (34 años) se recibió de la PUC y posteriormente obtuvo el grado de Master of Laws (LL.M.) en Harvard Law School. Ingresó a Claro & Cía. en 2016. Fischer (35 años) se recibió de la PUC y obtuvo el grado de Master of Laws (LL.M.) en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley). Ingresó a Claro & Cía. en 2012 como procurador y se reintegró a la firma en 2015 como asociado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete