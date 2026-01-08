Claro & Cía. suma socios para áreas corporativa y de litigios y libre competencia

Claro & Cía. anunció la incorporación de Vicente Allende y Martín Fischer como nuevos socios, fortaleciendo sus áreas corporativa y de litigios y libre competencia. Allende (34 años) se recibió de la PUC y posteriormente obtuvo el grado de Master of Laws (LL.M.) en Harvard Law School. Ingresó a Claro & Cía. en 2016. Fischer (35 años) se recibió de la PUC y obtuvo el grado de Master of Laws (LL.M.) en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley). Ingresó a Claro & Cía. en 2012 como procurador y se reintegró a la firma en 2015 como asociado.