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Es oficial: Minvu extiende prórroga de permisos de edificación y da nuevo plazo a proyectos por cerca de 60 mil viviendas

La medida quedó formalizada tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial, la cual busca ampliar en 12 meses adicionales la prórroga que ya estaba vigente.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 12:56 hrs.

Construcción constructora viviendas Ministerios Laura Guzmán
<p>Es oficial: Minvu extiende prórroga de permisos de edificación y da nuevo plazo a proyectos por cerca de 60 mil viviendas</p>

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