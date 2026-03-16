Es oficial: Minvu extiende prórroga de permisos de edificación y da nuevo plazo a proyectos por cerca de 60 mil viviendas

La medida quedó formalizada tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial, la cual busca ampliar en 12 meses adicionales la prórroga que ya estaba vigente.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) oficializó una nueva extensión al plazo de vigencia de permisos de edificación que aún no han iniciado obras. La medida quedó formalizada tras la publicación de un decreto en el Diario Oficial, que amplía en 12 meses adicionales la prórroga que ya estaba vigente, llevando el plazo total extraordinario hasta 30 meses.

La modificación se realizó mediante un cambio a un artículo transitorio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), con el objetivo de dar mayor margen a proyectos que, pese a contar con permisos válidamente otorgados, no han podido iniciar su construcción.

De acuerdo con estimaciones del sector, la decisión podría beneficiar aproximadamente a 430 proyectos inmobiliarios, equivalentes a cerca de 60 mil viviendas.

Desde el Minvu señalaron que la medida responde a un escenario que se ha prolongado en el tiempo y que ha dificultado el desarrollo normal de proyectos inmobiliarios. Entre los factores que se mencionan están las condiciones macroeconómicas y financieras que han restringido el acceso al crédito hipotecario y al financiamiento de nuevas iniciativas, lo que ha llevado a postergar el inicio de obras en distintos desarrollos.

Según se indica en el decreto, el vencimiento del plazo extraordinario vigente podía generar efectos indeseados para la industria, como el inicio de obras sin condiciones reales de demanda o financiamiento, o incluso la pérdida de proyectos que ya han incurrido en costos de desarrollo y tramitación. Esto, advierten, podría afectar la continuidad de inversiones y empleos vinculados al sector construcción.

Así, la extensión busca otorgar certeza normativa tanto a los titulares de proyectos como a las Direcciones de Obras Municipales, permitiendo una programación gradual del inicio de obras acorde con la recuperación del mercado, sin modificar las exigencias técnicas ni urbanísticas de los permisos ya otorgados.

"Las consideraciones de hecho que fundamentaron la prórroga de los permisos se unen al esfuerzo de la actual administración para fomentar a la industria de la construcción, al fomento del desarrollo urbano y a darle continuidad a los proyectos habitacionales que se han promovido en los últimos años", se desprende del documento.

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La historia detrás

El origen de esta situación se remonta a la crisis sanitaria de 2020. En marzo de ese año, el Minvu emitió una circular que suspendió los plazos de caducidad de los permisos de edificación mientras durara la emergencia sanitaria, con el fin de evitar que proyectos perdieran su vigencia en medio de las restricciones y paralizaciones que afectaron a la industria.

Ese régimen excepcional se mantuvo hasta septiembre de 2021. Sin embargo, tras el término de la pandemia el sector comenzó a enfrentar un nuevo escenario, marcado por el alza de las tasas de interés, el encarecimiento de los costos de construcción y mayores restricciones en el financiamiento bancario.

Estas condiciones redujeron significativamente el ritmo de inicio de nuevos proyectos, dejando a muchas iniciativas nuevamente en riesgo de perder sus permisos.

Ante este escenario, en 2024 el ministerio impulsó un decreto que prorrogó por 18 meses los permisos de edificación que, estando vigentes, aún no habían iniciado obras. Esa medida permitió resguardar la continuidad de proyectos habitacionales equivalentes a más de 50 mil viviendas.

Sin embargo, la lenta recuperación del sector volvió a retrasar la ejecución de muchos de estos desarrollos. Por ello, el Minvu decidió extender nuevamente el régimen transitorio por 12 meses adicionales, con el fin de dar más tiempo para que los proyectos puedan iniciar obras en condiciones de mercado más favorables.