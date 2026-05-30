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Factor económico

Primera Cuenta Pública de Kast: las claves para instalar una nueva fase de su mandato

Entre los principales anuncios, se anticipa una firme prioridad por potenciar el empleo, y entre las novedades se perfila un mecanismo de financiamiento para destrabar el proyecto de sala cuna. En el plano económico, se fijaría una nueva etapa del plan de ajuste y fórmulas para asegurar el avance de la ley de reconstrucción.

Por: EQUIPO DF

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 20:00 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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