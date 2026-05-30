Primera Cuenta Pública de Kast: las claves para instalar una nueva fase de su mandato
Entre los principales anuncios, se anticipa una firme prioridad por potenciar el empleo, y entre las novedades se perfila un mecanismo de financiamiento para destrabar el proyecto de sala cuna. En el plano económico, se fijaría una nueva etapa del plan de ajuste y fórmulas para asegurar el avance de la ley de reconstrucción.
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Con una puesta en escena que apostaría por un discurso más breve que los de sus antecesores —con una duración estimada de entre 60 y 90 minutos— y, hasta ahora, sin una cadena nacional en horario prime, la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, este lunes 1 de junio, buscará delinear los desafíos para su primer año de Gobierno y los principales objetivos de su mandato de cuatro años. Aunque el balance ante el Congreso Pleno, en Valparaíso, abarcará apenas tres meses de gestión, entre las prioridades que marcarán esta primera Cuenta Pública destacan la implementación de un plan de seguridad que materialice las promesas de campaña y enfrente la crisis delictual, el avance del plan de reconstrucción en el Congreso y la consolidación de una segunda fase del gobierno tras el reciente ajuste de gabinete.
Y aunque se considera inevitable que las referencias a la administración Boric sigan presentes, a raíz de episodios como la denuncia de errores en el cálculo y proyección de la deuda bruta del Gobierno central y las irregularidades detectadas en el balance de producción de Codelco, en Palacio también se discuten medidas para marcar un nuevo rumbo. Entre ellas figura una reforma para fusionar ministerios, iniciativa que se ha consolidado como una de las principales demandas planteadas por los partidos oficialistas durante estos meses.
Entre los principales anuncios, se anticipa una firme prioridad por potenciar el empleo, más ante las últimas cifras sectoriales que arrojaron un alza de la tasa de desocupación nacional a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años.
En la antesala del mensaje, el Ejecutivo inició un despliegue comunicacional para posicionar el concepto “Chile cuenta con todos”, la frase escogida para identificar esta nueva etapa, con la que busca dejar atrás las dificultades de instalación y fortalecer la conexión con la ciudadanía. En vísperas de la Cuenta Pública, Kast tiene previstas reuniones bilaterales con sus ministros para afinar los contenidos de su discurso. El domingo, además, participará en las actividades del Día de los Patrimonios en Cerro Castillo y posteriormente encabezará una nueva jornada de Presidente Presente en Villa Alemana.
Apertura en ley miscelánea y nueva etapa de control de gasto: las expectativas en Hacienda
En el Ministerio de Hacienda anticipan que la Cuenta Pública del Presidente Kast no incluirá anuncios económicos de gran impacto ni nuevas iniciativas propias de la cartera. El foco, aseguran, estará puesto en áreas sectoriales como Seguridad, Salud, Educación, Migración y Trabajo.
¿Significa eso un repliegue de Teatinos 120? Más bien lo contrario.
Esto, porque varios de los anuncios sociales que marcarán la jornada requerirán un rol protagónico de Hacienda tanto en su diseño como en su posterior tramitación. Entre ellos destaca lo que, según distintas fuentes, será la principal novedad del discurso: la fórmula de financiamiento para destrabar el proyecto de sala cuna que actualmente se tramita en el Congreso.
Asimismo, se espera que el mandatario dedique parte importante de su intervención a relevar la importancia del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional, cuya discusión comenzará el martes 2 de junio en el Senado. Junto con agradecer a la Cámara de Diputados por aprobar la iniciativa en menos de un mes, reiteraría su disposición a introducir ajustes durante su tramitación en la Cámara Alta.
Kast también abordaría los planes de austeridad impulsados por Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que hasta ahora han significado recortes de gasto por US$ 2.000 millones. En esa línea, ratificaría la meta de alcanzar ahorros por US$ 6.000 millones durante los cuatro años de Gobierno y enfatizaría el carácter permanente de dichos ajustes.
En este contexto, el Presidente presentaría la segunda etapa del plan de ajuste del Ejecutivo, que contempla nuevas medidas de contención del gasto, el combate al denominado “fraude social” —con foco en la recuperación de créditos CAE adeudados por personas de altos ingresos y en el cobro de becas de posgrado en el extranjero a beneficiarios que no regresaron al país—, un programa para mejorar la eficiencia de las empresas estatales y un plan de venta de activos inmobiliarios fiscales que hoy permanecen sin explotación.
Con ese objetivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, han sostenido una serie de reuniones bilaterales con el mandatario para terminar de afinar el financiamiento de los compromisos que serán anunciados en la Cuenta Pública.
Los ejes en infraestructura, transporte y energía
- Energía: definición sobre cómo saldar la deuda con distribuidoras se impone entre prioridades
Un frente difícil de eludir en la Cuenta Pública serán nuevamente las cuentas de electricidad. Tras publicarse el 20 de mayo el informe definitivo para la fijación de Precios de Nudo Promedio (PNP), ya es un hecho que a partir de julio las boletas sufrirán un alza nacional en torno al 2,1%, con variaciones a nivel regional. Y dos días después se publicó un reporte -esta vez preliminar- respecto al cargo de transmisión, el cual también terminaría impactando. Hasta el momento las variaciones más relevantes se observarán principalmente en el sur del país.
A ese complejo cuadro, se suma que en julio debiese comenzar el cobro por la deuda con las distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD). El 8 de abril la deuda bordeaba losUS$ 900 millones. El gobierno se comprometió a trabajar en una fórmula que logre mitigar este impacto y ya adelantó que la “única vía” para saldar las deudas provenientes de este proceso es un proyecto de ley.
De ahí que, junto con reconocer la relevancia de las boletas en la agenda, se esperan definiciones de cuándo ingresará el articulado y el mecanismo propuesto, ya que de no comenzar prontamente la tramitación del texto, se podría levantar nuevamente la idea de que la SEC postergue el inicio del cobro.
- MOP apuesta por reactivar concesiones por US$ 4.145 millones y acelerar rebaja del TAG
Al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya están definidos los principales ejes que marcarán la gestión de la cartera liderada por Louis de Grange. Entre ellos destacan dos objetivos: reactivar el interés de los inversionistas por el sistema de concesiones y avanzar en una reducción de las tarifas del TAG.
La primera tarea responde a que, en los últimos años, las licitaciones de infraestructura han registrado algunos de los niveles de competencia más bajos de la historia reciente de la industria, por lo cual el MOP busca introducir ajustes que aumenten la participación de empresas en los procesos licitatorios analizando modificaciones normativas en las bases de licitación y cambios en los mecanismos de resolución de controversias.
La apuesta estará acompañada por una cartera de concesiones que contempla 12 proyectos por US$ 4.145 millones durante este ejercicio, portafolio donde destacan los centros penitenciarios, entre ellos, la licitación de la nueva cárcel de Calama, la ampliación del recinto Santiago 1 y las relicitaciones de los complejos Alto Hospicio-La Serena, Rancagua y Puerto Montt-Valdivia.
Otros proyectos relevantes son la segunda concesión del tramo Collipulli-Temuco, el teleférico Alto Hospicio-Iquique, la relicitación de la Ruta 57 Santiago-Colina-Los Andes, el acceso a Valdivia, la segunda concesión del Centro de Justicia de Santiago y los aeropuertos El Tepual de Puerto Montt y Pichoy.
El segundo gran frente de trabajo será el sistema de autopistas urbanas. La rebaja de las tarifas del TAG ha sido uno de los compromisos del oficialismo y había sido promovida por el exministro de Obras Públicas Martín Arrau. Ahora, el actual titular Louis de Grange, ha reiterado que constituye una prioridad para el ministerio, que existe espacio para avanzar y que las mayores posibilidades de ajuste se encuentran en aquellas concesiones cuyos contratos se acercan a su vencimiento. Durante la administración de Arrau, la meta que se analizaba era alcanzar reducciones de hasta un 30% en algunas autopistas.
- Las líneas de acción en transportes
En Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el ahora biministro De Grange tiene como líneas de acción prioritarias acelerar la política portuaria -para concretar tanto el puerto exterior de San Antonio como la licitación del Puerto de Valparaíso- e implementar la llegada del Metro al Aeropuerto de Santiago, y mejorar el transporte terrestre y urbano. Por ello se estima que en la cuenta pública se destacarían dos normativas que van en directo beneficio de la gente a pie.
Una de ellas es la modificación del decreto 212 que permitiría que los taxis colectivos operen vehículos con hasta ocho pasajeros operando con vehículos tipo van o minivans. De esta forma, se abre la opción de llevar entre cuatro y ocho pasajeros, cambio pensado sobre todo para regiones, zonas rurales y comunas suburbanas.
El otro anuncio sería en la línea de implementar la Ley Uber, cuyo reglamento corregido está en revisión de legalidad por la Contraloría y tras lo cual se implementaría en 30 días. El principal beneficio de los cambios introducidos por el MTT es que evita el despido masivo de conductores y frena un alza gigante en el precio de los viajes, así como menores tiempos de espera y servicio.
Un punto de inflexión en la estrategia de seguridad y los pasos para reforzar la frontera norte
Uno de los ámbitos en los cuales la opinión pública espera un punto de inflexión para la administración Kast es, sin duda la seguridad, donde las expectativas están puestas en la gestión que lidere el nuevo ministro Martín Arrau.
Por eso es que de cara a la cuenta pública, desde el propio oficialismo han aumentado la presión para la entrega de señales concretas en materia de seguridad, en un espectro que va desde Renovación Nacional (RN) -su presidenta Andrea Balladares instó a que ocupe un lugar central en el mensaje presidencial y la conveniencia de recoger iniciativas de administraciones anteriores para enfrentar el crimen organizado- hasta el Partido Nacional Libertario, donde su diputado Erich Grohs emplazó a las autoridades para consolidar una estrategia firme en la materia.
También se espera un lugar destacado en el mensaje presidencial para el detalle del Plan Escudo Fronterizo en la zona norte del país -donde Kast viajarán en los días posteriores a la cuenta pública para conocer los avances en la construcción del proyecto de la zanja-. Además, las expectativas están puesta en el balance de lo realizado en expulsiones y en general en materia de migraciones y, sobre todo, de la carta de navegación para acelerar el control de los extranjeros indocumentados.
Sin duda, elementos fundamentales para la elaboración de un discurso “realista, ciudadano y esperanzador” -como describió un asesor de gobierno el tono del mensaje a DF -.ya que la ciudadanía percibe una brecha entre las promesas de campaña de Kast y sus resultados. Por ejemplo, un 67% de los encuestados por Cadem cree que el Estado está sobrepasado por la delincuencia y un 64% considera que el Ejecutivo no tiene un plan concreto para enfrentar la crisis. Esta percepción ciudadana ha sido determinante en el aumento en los niveles de desaprobación a la gestión del Presidente ha alcanzado el 56% en mediciones recientes, en gran parte arrastrada por el manejo de la agenda de orden público.
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