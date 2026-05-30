Primera Cuenta Pública de Kast: las claves para instalar una nueva fase de su mandato

Entre los principales anuncios, se anticipa una firme prioridad por potenciar el empleo, y entre las novedades se perfila un mecanismo de financiamiento para destrabar el proyecto de sala cuna. En el plano económico, se fijaría una nueva etapa del plan de ajuste y fórmulas para asegurar el avance de la ley de reconstrucción.

Con una puesta en escena que apostaría por un discurso más breve que los de sus antecesores —con una duración estimada de entre 60 y 90 minutos— y, hasta ahora, sin una cadena nacional en horario prime, la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, este lunes 1 de junio, buscará delinear los desafíos para su primer año de Gobierno y los principales objetivos de su mandato de cuatro años. Aunque el balance ante el Congreso Pleno, en Valparaíso, abarcará apenas tres meses de gestión, entre las prioridades que marcarán esta primera Cuenta Pública destacan la implementación de un plan de seguridad que materialice las promesas de campaña y enfrente la crisis delictual, el avance del plan de reconstrucción en el Congreso y la consolidación de una segunda fase del gobierno tras el reciente ajuste de gabinete.

Y aunque se considera inevitable que las referencias a la administración Boric sigan presentes, a raíz de episodios como la denuncia de errores en el cálculo y proyección de la deuda bruta del Gobierno central y las irregularidades detectadas en el balance de producción de Codelco, en Palacio también se discuten medidas para marcar un nuevo rumbo. Entre ellas figura una reforma para fusionar ministerios, iniciativa que se ha consolidado como una de las principales demandas planteadas por los partidos oficialistas durante estos meses.

Entre los principales anuncios, se anticipa una firme prioridad por potenciar el empleo, más ante las últimas cifras sectoriales que arrojaron un alza de la tasa de desocupación nacional a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años.

En la antesala del mensaje, el Ejecutivo inició un despliegue comunicacional para posicionar el concepto “Chile cuenta con todos”, la frase escogida para identificar esta nueva etapa, con la que busca dejar atrás las dificultades de instalación y fortalecer la conexión con la ciudadanía. En vísperas de la Cuenta Pública, Kast tiene previstas reuniones bilaterales con sus ministros para afinar los contenidos de su discurso. El domingo, además, participará en las actividades del Día de los Patrimonios en Cerro Castillo y posteriormente encabezará una nueva jornada de Presidente Presente en Villa Alemana.

Apertura en ley miscelánea y nueva etapa de control de gasto: las expectativas en Hacienda

En el Ministerio de Hacienda anticipan que la Cuenta Pública del Presidente Kast no incluirá anuncios económicos de gran impacto ni nuevas iniciativas propias de la cartera. El foco, aseguran, estará puesto en áreas sectoriales como Seguridad, Salud, Educación, Migración y Trabajo.

¿Significa eso un repliegue de Teatinos 120? Más bien lo contrario.

Esto, porque varios de los anuncios sociales que marcarán la jornada requerirán un rol protagónico de Hacienda tanto en su diseño como en su posterior tramitación. Entre ellos destaca lo que, según distintas fuentes, será la principal novedad del discurso: la fórmula de financiamiento para destrabar el proyecto de sala cuna que actualmente se tramita en el Congreso.

Asimismo, se espera que el mandatario dedique parte importante de su intervención a relevar la importancia del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción nacional, cuya discusión comenzará el martes 2 de junio en el Senado. Junto con agradecer a la Cámara de Diputados por aprobar la iniciativa en menos de un mes, reiteraría su disposición a introducir ajustes durante su tramitación en la Cámara Alta.

Kast también abordaría los planes de austeridad impulsados por Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), que hasta ahora han significado recortes de gasto por US$ 2.000 millones. En esa línea, ratificaría la meta de alcanzar ahorros por US$ 6.000 millones durante los cuatro años de Gobierno y enfatizaría el carácter permanente de dichos ajustes.

En este contexto, el Presidente presentaría la segunda etapa del plan de ajuste del Ejecutivo, que contempla nuevas medidas de contención del gasto, el combate al denominado “fraude social” —con foco en la recuperación de créditos CAE adeudados por personas de altos ingresos y en el cobro de becas de posgrado en el extranjero a beneficiarios que no regresaron al país—, un programa para mejorar la eficiencia de las empresas estatales y un plan de venta de activos inmobiliarios fiscales que hoy permanecen sin explotación.

Con ese objetivo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, han sostenido una serie de reuniones bilaterales con el mandatario para terminar de afinar el financiamiento de los compromisos que serán anunciados en la Cuenta Pública.

Los ejes en infraestructura, transporte y energía