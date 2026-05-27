Ministro Rau y proyecto de sala cuna: “Tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible”

Tras reunirse con representantes de organizaciones sociales, el ministro del Trabajo dijo que "estamos trabajando en un proyecto que toma muchos elementos que han estado en la discusión más de consenso".

Representantes de más de 30 organizaciones sociales llegaron hoy hasta las dependencias del Ministerio del Trabajo para reunirse con el jefe de la cartera, Tomás Rau, y entregarle una propuesta sobre el proyecto de sala cuna y, al mismo tiempo, solicitar que el gobierno le dé celeridad al tema.

“Venimos a hacer la entrega de las firmas ciudadanas de más de 7.000 personas y organizaciones, que pedimos la aprobación inmediata del proyecto de ley de sala una con las indicaciones que el gobierno presente”, dijo la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, agradeció la iniciativa de las distintas agrupaciones y recordó que “como gobierno estamos trabajando activamente en este proyecto” y que el plazo para presentar indicaciones vence este 15 de junio.

“Nosotros estamos trabajando en un proyecto que toma muchos elementos que han estado en la discusión más de consenso, pero por supuesto que tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible”, aseguró.

“Entendemos que es un proyecto muy importante, sobre todo con la situación del empleo femenino que estamos viviendo, con una tasa de desempleo nacional de 10%”, agregó la autoridad.

En la cita participaron la directora de Incidencia y Desarrollo de la Fundación Ronda, María José Escudero; la presidenta de ChileMujeres, Francisca Jünemann; la directora de ChileMujeres, Soledad Onetto; la presidenta de Fundación Todas, Carolina Goic; la directora de Mujeres ConImpacto, Marta Manríquez; las directoras de Mujeres Empresarias, Carolina Eterovic y Francisca Valdés; la abogada Alexandra Pardo; la fundadora del Movimiento Postnatal de Emergencia, Andrea Iturry; la directora ejecutiva de Red de Recursos Humanos, Ilia González; la fundadora de Comunidad Inclusiva, Carolina García; la presidenta de Redmad, María Ana Matthias; la representante de Red Nacional de Cuidados, Verónica Guajardo y la representante de Red de Cuidados, Grace Soto.

Voceras que integran el movimiento #SalaCunaHoy, y que dentro de sus ejes piden desvincular el costo de sala cuna a la contratación de mujeres, promover la inserción laboral de las mujeres que son madres, entre otras.