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El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década

La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 15:33 hrs.

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<p>El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década</p>

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