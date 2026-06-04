El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década

La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.

Uno de los mayores prestadores privados de salud del país está haciendo noticia por traer capitales frescos al mercado en la sesión de este jueves, apoyado en una consistente mejora de sus resultados financieros.

RedSalud salió a la plaza local a colocar bonos por primera vez desde 2017, recaudando UF 1,2 millón (algo menos de $ 50 mil millones) con el objetivo de refinanciar una parte de sus pasivos, según detalló en una presentación frente a potenciales inversionistas la semana pasada.

La nueva deuda, a siete años plazo y con cuatro de gracia, logró una tasa de colocación de 3,17% que representa un spread de 90 puntos base, según datos de la Bolsa de Santiago, con BTG Pactual desempeñándose como agente colocador.

La demanda fue de 4,4 veces la oferta, mientras que el spread estuvo por debajo de las expectativas internas de la empresa, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. La nota crediticia es "A+", otorgada por ICR y Feller Rate.

Un largo camino

El prestador de salud ligado a la Cámara Chilena de la Construcción ha estado mejorando consistentemente su desempeño en los últimos años. Desde 2019, las ventas han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.

El primer trimestre de 2026 estuvo marcado por mayores ingresos en los segmentos hospitalario, principalmente por pabellón y Unidad de Paciente Critico (UPC), y ambulatorio, asociados a servicios de imagenología y consultas médicas, a lo que se suma un efectivo positivo por la adquisición del Sanatorio Alemán de Concepción.

La ganancia atribuible a los propietarios se disparó 77% interanual hasta los $ 7.100 millones, monto que contribuyó a engrosar los buenos resultados de su matriz, Inversiones la Construcción, y avivó una fiesta de compras de sus acciones en los días posteriores a la publicación de sus estados financieros.

Medida en los últimos 12 meses, la última línea de RedSalud registra un alza de casi 50% hasta los $ 23.500 millones. El Ebitda de este período se compone en un 40% por centros médicos, 34% por las clínicas de la Región Metropolitana, 18% por clínicas regionales y 8% por el Sanatorio Alemán.

Fuentes de la compañía valoraron estos resultados como el fruto de una estrategia de consolidación de la red que se viene empujando desde hace muchos años. Tras lanzar la nueva marca en 2018, el gobierno corporativo y se orientó a transformar prestadores independientes en una gran red con muchas direcciones, pero con una misma forma de operar.

"Lo que nos tiene más contentos es que esto no fue un golpe de suerte o un año bueno, sino que son resultados consistentes en el tiempo, fruto de este trabajo", manifestaron.